الزمالك: ساسي ومصطفى محمد خارج حسابات باتشيكو، وحسمنا موقفنا من رحيل الونش

الأهلي السعودي طلب ضم المدافع المصري

أغلق نادي الزمالك تمامًا ملف رحيل مدافعه محمود حمدي "الونش" الذي تلقى عرضًا رسميًا من الأهلي السعودي، إذ أكد المتحدث الرسمي باسم النادي "عصام سالم" رفض العرض.

الفريق الجداوي كان قد تقدم بعرض رسمي لاستعارة المدافع المصري حتى نهاية الموسم الجاري مع حق شرائه نهائيًا خلال الانتقالات الصيفية القادمة، وقد وافق اللاعب ووكيله على العرض وأكد الأخير تحديد موعد جلسة مع مسؤولي الزمالك للحديث عن الأمر.

عصام سالم تحدث في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير قائلًا "ملف "الونش" تم غلقه تمامًا من جانب الزمالك، هو لاعب مهم ووجوده ضروري للفريق حاليًا".

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أضاف حول دعم الفريق خلال الانتقالات الشتوية "صفقات يناير تعتمد أولًا على إنهاء بعض الملفات العالقة بخصوص بعض اللاعبين خلال الفترة الحالية وثانيًا على مدى توفر سيولة مالية، لن نضم لاعبين سوى في أضيق الحدود وفي مراكز محددة".

وحول موقف مصطفى محمد الذي يرغب بالرحيل إلى سانت اتيان الفرنسي، قال سالم "لا جديد في موقف مصطفى محمد، لديه رغبة كبيرة في الرحيل والزمالك لا يُمانع لكن بشروطه الخاصة، مصطفى قيمة كبيرة يجب استثمارها جيدًا".

وأضاف "اللاعب منتظم في تدريبات الفريق حاليًا، لكنه خارج حسابات المدير الفني جايمي باتشيكو حتى حسم موقفه نهائيًا، إذ أن تركيزه حاليًا خارج الملعب".

تابع حول آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي "فرجاني أصبح حديث الصباح والمساء في الزمالك، قدمنا له عرضنا الأخير لتجديد العقد والقرار له حاليًا، تلك هي إمكانيات النادي ولا يمكن تقديم شيء أفضل، العرض المقدم له لا يستطيع أي نادٍ مصري تقديمه لكنه بالطبع لا يُقارن بالعرض القادم من الدحيل القطري، هو حاليًا خارج حسابات المدرب لأنه لا يتمتع بالتركيز الكامل للعب".

أتم "الزمالك لا يقف على أي لاعب، والفوز في آخر مباراتين على سموحة وإنبي دون ساسي ومصطفى وغيرهما رسالة واضحة أننا لا نقف على أحد، وقد كانت فرصة عظيمة للاعبين مثل إمام عاشور لفرض نفسه على الفريق. الانتصار تحقق في آخر مباراتين لأن العدل ساد الفريق، وذلك لأن المدرب انحاز للاعبين الملتزمين والراغبين في بذل الجهد لصالح الفريق".