الزمالك يتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد اتحاد الكرة المصري

المشرف السابق على كرة القدم في الزمالك يُعلق على تصريحات رئيس اتحاد الكرة السابق

أعلن الزمالك المصري تقدمه ببلاغ للنيابة العامة المصرية ضد اتحاد كرة القدم المصري بشأن اختلاس مستندات من استئناف النادي ضد عقوبة لاعبه إمام عاشور.

كانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قد عاقبت عاشور بالإيقاف لـ12 مباراة بجانب إيقاف 5 من زملائه في فريق الزمالك مواليد 1999 لـ8 مباريات، وقد تقدم الزمالك باستئناف ضد تلك العقوبة.

اتحاد الكرة أعلن مؤخرًا رفض الاستئناف المقدم من الزمالك، مع الإشارة إلى أنه مقدم ضد عقوبة اللاعبين الخمسة فقط وليس ضمنهم إمام عاشور، وهو ما نفاه المسؤولون في القلعة البيضاء ونشروا صورًا تُوضح تقدمهم باستئناف ضد عقوبة لاعب الفريق الأول.

الزمالك لم يتوقف هنا، بل اتهم صراحة اتحاد الكرة باختلاس مستندات الاستئناف المقدم ضد عقوبة عاشور، مؤكدًا في بيان رسمي تقدمه ببلاغ للنيابة العامة بهذا الشأن.

وفيما يلي بيان النادي كاملًا:

تتقدم صباح اليوم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ببلاغ للنيابة العامة ضد اتحاد الكرة بشأن واقعة اختلاس مستندات لاعب الفريق إمام عاشور.

وكانت لجنة الإنضباط قد أوقفت اللاعب ١٢ مباراة قبل أن يتقدم الزمالك باستنئناف للجنة التظلمات لتخفيف عقوبة اللاعب.

وتلقى نادي الزمالك عقب تقديم الاستئناف خطابًا من اتحاد الكرة ردًا على مكاتبة من النادي، يفيد بمنع اللاعب من المشاركة في المباريات إلا بعد البت في الاستئناف وهو ما يؤكد أن الاتحاد تسلم الاستئناف الخاص باللاعب.

وفوجئ النادي بعدم النظر في الاستئناف من اتحاد الكرة والترويج بأن الزمالك لم يتقدم باستئناف.

وسبق و أن نشر الموقع الرسمي للنادي، كافة المستندات التي تؤكد تقدمه بالاستئناف وإرساله بطريق الفاكس وكذلك باليد و إخطار مدير الاتحاد بالملف كاملًا و إرسال نسخة أيضًا له.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد ١٩٩٩ وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.