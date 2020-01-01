النجم الساحلي: نقلق من مواجهة الزمالك ليس فنيًا وإنما لهذا السبب

جوهرة الساحل قد يقطع في طريق الفارس الأبيض

أوضح قيس عاشور؛ المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، أن فريقه لا يرغب في تجنب الزمالك المصري في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لأسباب فنية، إنما يرجع لعامل آخر.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يجري في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، قرعة دور ربع النهائي ببطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، بأحد فنادق مصر.

ومن المنتظر أن توقع القرعة الفارس الأبيض إما في مواجهة جوهرة الساحل أو الوداد أو الرجاء المغربيين.

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وقال عاشور، خلال تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": "إذا أسفرت القرعة عن لقاء بين النجم والزمالك، فبالتأكيد ستكون مباراة صعبة للغاية، فالزمالك فريق كبير، لكن ليس هذا ما يقلقنا، إنما ملعب المباراة هو أكثر ما يقلقنا".

وأضاف: "واجهنا صعوبة كبيرة عندما لعبنا العام الماضي بمصر أمام الزمالك على ملعب برج العرب، فهو ذو أرضية سيئة للغاية، تسببت في إصابة لاعبنا أمين بن عمر بقطع في الرباط الصليبي، لكن على النقيض عندما لعبنا على ملعب السلام الموسم الحالي أمام الأهلي، فهو ذو أرضية ممتازة".

يذكر أن جوهرة الساحل تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي المصري صاحب الوصافة.

أما الفارس الأبيض فتأهل لربع النهائي كوصيف المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، متأخرًا بفارق خمس نقاط عن مازيمبي الكونغولي صاحب الصدارة.