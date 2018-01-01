مفاجأة في انتظار الزمالك بالكونفدرالية والنجم الساحلي يقف عائقًا

فيسبوك تويتر عبده الليثي

ينتظر النجم الساحلي التونسي، مفاجأة ضمن منافسات كأس الكونفدرالية، في الموسم الحالي، خلال دور الـ32 الثاني من المنافسات.

وتأهل الترجي التونسي لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مباشرة بصفته البطل للنسخة الماضية، مما يعطي فرصة أن يتحول 15 فريق فقط من دوري الأبطال إلى الكونفدرالية.

وجاءت الفرصة لمواطن الترجي، النجم الساحلي التونسي بعد تقسيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لأندية الكونفدرالية، لإعفاء الفريق الأعلى تصنيفًا. اختيارات المحررين كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

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وجاء في المركز الأول النجم الساحلي التونسي وفي المركز الثاني الزمالك، حيث حسم النجم الساحلي مباراته أمام استاد أبيدجان بثلاثية نظيفة.

وسيتم إعفاء النجم الساحلي من دور الـ32 الثاني في حالة تخطي الإياب أمام الفريق الإيفواري الأسبوع المقبل، وفي حالة خروج الفريق التونسي سيكون الزمالك.

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وحقق الزمالك الفوز على القطن التشادي بسبعة أهداف دون مقابل، في ذهاب دور الـ32 الأول من منافسات الكونفدرالية.