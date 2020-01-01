الزمالك المستفيد الأكبر - لماذا يخدم رحيل أحمد فتحي عن الأهلي القلعة البيضاء؟

فتحي يصدم جماهير الأهلي ويقرر الرحيل بنهاية الموسم الجاري

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، رحيل أحمد فتحي قائد الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد عدم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد.

وكان الأهلي عقد اجتماع مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق منذ 48 ساعة وأعطى فرصة لفتحي حسب طلب اللاعب للتفكير في العرض.

وكشف الأهلي اليوم على رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري بعد رفض أحمد فتحي العرض المقدم من إدارة النادي مؤخرًا.

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الجميع يؤكد أن وجهة أحمد فتحي المقبلة هي نادي بيراميدز بعد وجود مفاوضات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة حسب ما نشرته عدة تقارير مصرية، وتؤكد أن عرضه يفوق عرض الأهلي بما يقرب من 4 ملايين جنيه.

من بعد بيراميدز يأتي الزمالك، ليكون وجهة محتملة لأحمد فتحي خلال الفترة المقبلة بعد الإعلان عدم التجديد للفريق بنهاية الموسم المقبل، خاصًة وأن حدثت مفاوضات بين اللاعب والنادي الأبيض منذ موسمين لكنها لم تكلل بالنجاح.

بيراميدز يسعى لضم لاعب ذو قيمة كبيرة لقيادة الفريق برفقة عبدالله السعيد لاعب وسط الأهلي السابق، خلال المواسم المقبلة، خاصًة وأن رحيل رجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز أصبحت وشيكة.

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ويعد رحيل أحمد فتحي انفراجة للزمالك خلال الموسم المقبل، في حال الانضمام إلى الأبيض سيكون داعمًا للجبهة اليمنى التي تعاني في القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة بعد رحيل التونسي حمدي النقاز وإصابات حازم إمام المتكررة.

وفي حال انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز، سيكون لدى الزمالك فرصة في ضم أحد الأظهرة اليمنى لبيراميدز سواء رجب بكار أو عمر جابر الذي يربطه الكثير في الوقت الحالي بالعودة للزمالك.

رجب بكار تؤكد بعض المصادر بتوقيعه للأهلي، ففي هذه الحالة يسعى الزمالك لاستعادة عمر جابر خاصًة وأن مشاركته ستصبح ضئيلة بسبب تشابه طريقة لعبه مع فتحي في مركز الظهير الأيمن أو خط الوسط.

فهل يكون الزمالك المستفيد الأكبر في رحيل أحمد فتحي عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي؟