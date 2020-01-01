تقرير مغربي: السلطات المصرية طلبت تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء

المباراة أُجلت من قبل بناءً على طلب من الاتحاد المغربي

يبدو أن مواجهة الزمالك المصري أمام الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على موعد مع تأجيل جديد للمرة الثانية، لكن هذه المرة بناءً على طلب من الجانب المصري.

المباراة كانت من المفترض أن تقام في 24 من أكتوبر الجاري بالقاهرة، لكن ومع إصابة أكثر من تسعة لاعبين من الفريق المغربي بفيروس كورونا المستجد، استجاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لطلب الاتحاد المغربي لكرة القدم، ليتم تأجيل المباراة إلى الأول من نوفمبر المقبل.

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ووفقًا لموقع "le360 سبور" المغربي فإن مصدر مسؤول داخل كاف أكد أن السلطات المصرية طلبت بشكل رسمي تأجيل إياب نصف النهائي والنهائي، المقرر إقامته يوم 6 نوفمبر، لما بعد 19 من نوفمبر المقبل.

وأوضحت المصدر أن طلب التأجيل يأتي لارتباط الشارع المصري بالجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي تُجرى يومي 7 و8 نوفمبر، ثم بعد ذلك ترتبط المنتخبات بمباريات مجدولة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفارس الأبيض والنسور كان قد انتهى بفوز الأول بهدف نظيف، على المركب الرياضي محمد الخامس.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من الفريقين، بالأهلي المصري، الذي أقصى الوداد المغربي، في النهائي.