أخبار الزمالك اليوم | كشف موقف الإدارة من رحيل فرجاني ساسي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 1 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الزمالك ليوم السبت 2 مايو 2020 ..

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الزمالك ينفي عودة علي جبر

نفى طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، حقيقة دخول القلعة البيضاء في مفاوضات مع علي جبر مدافع بيراميدز لإعادته من جديد لصفوف النادي الأبيض.

وقال يحيى في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، إن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع علي جبر لإعادته للنادي الأبيض من جديد.

لاعبي الزمالك يتواصلون مع أمير مرتضى

تواصل عدد من لاعبي الزمالك مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، من أجل الاستفسار منه عن موقف النشاط الرياضي خلال الموسم الحالي، بعد تعليق النشاط، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.

الزمالك يستبعد رحيل فرجاني ساسي

استبعد مسؤولو الزمالك، رحيل التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض، في فترة الانتقالات المقبلة، لكونه أحد الركائز الأساسية للفريق الأبيض منذ ضمه من صفوف النصر السعودي، حيث يتبقى في عقده موسمًا مع القلعة البيضاء بخلاف الموسم الحالي المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.