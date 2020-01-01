أخبار الزمالك اليوم | كشف موقف طارق حامد ولا مانع من رحيل كريم بامبو

رئيس الزمالك الأسبق يرفض إلغاء الدوري

أكد ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، أن إلغاء الكأس والدوري المصري الممتاز، كارثة ووصمة في حق اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

الزمالك يرفض بيع طرق حامد

رفض رئيس نادي الزمالك موقفه رحيل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل، بعد الأنباء حول تلقيه عروضًا في الفترة الماضية.

الزمالك يُرحب ببيع بامبو

رحب مجلس إدارة نادي الزمالك برحيل، كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب قد أخطر مسؤولي النادي بتلقيه 3 عروض في الوقت الحالي من أجل الرحيل عن الفريق، ومن بينهم العودة إلى الإسماعيلي مرة أخرى.

الزمالك يرفض مغالاة المصري