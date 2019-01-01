حامد وساسي على رأس قائمة الزمالك لمواجهة الجونة

خالد جلال أعلن القائمة لمباراة الأحد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال قائمة الفريق لمواجهة الجونة في الدوري المصري يوم غدٍ الأحد.

ويواجه الزمالك منافسه بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاثة فقط وإلا سيُهدي عدوه اللدود "الأهلي" فرصة حسم الدوري المصري رسميًا لصالحه أمام المقاولون العرب يوم الأربعاء القادم.

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ويتصدر الفريق الأحمر جدول ترتيب البطولة برصيد 74 نقطة من 32 مباراة فيما يمتلك الأبيض 68 نقطة من 31 مباراة، ويتبقى مباراة لكل فريق قبل مواجهة القمة بينهما في الـ28 من يوليو الجاري وبعد أن يلعب الزمالك ضد الجونة.

وجاء الثنائي المرتبط بالرحيل عن الزمالك، طارق حامد وفرجاني ساسي، على رأس قائمة الفريق لمباراة الغد، والتي ضمت كلًا من: عماد السيد، عمر صلاح، محمود عبد المنصف، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمود الونش، حمدي النقاز، حازم إمام، بهام مجدي، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمد إبراهيم، أحمد سيد "زيزو"، محمد عنتر، أيمن حفني، أحمد مدبولي، إبراهيم حسن، خالد بوطيب، يوسف أوباما، عمر السعيد، حميد أحداد.

يُذكر أن الزمالك سيفتقد خلال اللقاء لحارس مرماه الأساسي محمود جنش بعد إصابته خلال تواجده مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.