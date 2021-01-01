هيثم فاروق: كارتيرون ليس لديه أخلاق ولا كرة قدم .. وأبناء الزمالك من يؤذونه

نجم الزمالك الأسبق: مستحيل تأهل الزمالك لربع النهائي

فتح هيثم فاروق؛ نجم نادي الزمالك الأسبق، النار على لاعبي الفريق ومدربهم الفرنسي باتريس كارتيرون، متمنيًا رحيل كافة اللاعبين، ومؤكدًا أن التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أصبح مستحيلًا.

الفارس البيض تلقي الهزيمة أمس الثلاثاء، أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

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وهذه أول مباراة يخوضها الأبيض تحت قيادة مدربه العائد من جديد كارتيرون، بعد إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال فاروق، خلال تصريحاته عبر قنوات "بي إن سبورتس": "نادي تم حل مجلس إدارته، لديه مجلس مؤقت، جميع أندية العالم تفاوض لاعبيه، لا يوجد أي نقطة مضيئة، باستثناء المدير الفني، وكي نقضي على الفريق بأكمله تم إقالة المدير الفني هو الآخر!".

وأضاف: "في مباريات كرة القدم عندما يفوز فريق نقول له مبروك، وهذا ما أقوله للترجي، والخاسر نقول له هارد لك، لكن لاعبو الزمالك لا يستحقون هذه الكلمة حتى وفقًا لما قدموه في المباراة، أتمنى من كل قلبي أن أي نادٍ يفاوض أي لاعب من الزمالك، ينجح في مفاوضاته، ويرحل هؤلاء اللاعبين عن النادي، لأنهم وصلوا إلى النهاية".

نجم الفارس الأبيض الأسبق تابع: "قبل المباراة طالبت باعتذار كارتيرون للجماهير على رحيل غير المبرر في المرة الأولى، لأن الأخلاق أهم من كرة القدم، لكن هو ليس لديه أخلاق وليس لديه كرة قدم، هذه أسوأ نسخة للاعبي الزمالك، لا يجيدون بدء الهجمات ولا التسديد على المرمى ولا إرسال عرضيات، لم يفلحوا في أي شيء أمام الترجي، هناك لاعبين لم يحضروا للمباراة وكأنهم كانوا يرتدون طاقية الإخفاء".

وأكمل: "المشكلة في رد فعل اللاعبين، من المفترض أنهم يدافعون عن كرامتهم وجماهيرهم وعن النادي الذي يمثلونه، لكنهم كانوا مستسلمين تمامًا، هناك من سيقول أن كارتيرون جاء منذ ثلاثة أيام فقط، لا يتحمل المسؤولية، إذًا من يتحملها؟ أنا؟".

وواصل: "باتشيكو كان يوصلنا للمرمى، ونخلق 12 فرصة في المباراة الواحدة، ربما لا نسجل، لكن اليوم لا فرص ولا تسجيل، لا يوجد لاعب واحد قدم 30% من مستواه، وهذا عدل ربنا وفقًا لأحداث المباراة وما قبلها، وإذا لم يفز الترجي الليلة، كان سيكون اللوم كبيرًا عليه".

هيثم فاروق اختتم: "هناك من يقول هناك أمل للتأهل، مستحيل، الزمالك يحتاج لمعجزة، ولن تحدث المعجزة، ما يحدث بنادي الزمالك أمر هزلي، هل يضمن المسؤولون ألا يرحل كارتيرون مجددًا بعد دفع الشرط الجزائي، أبناء الزمالك هم من يؤذونه، لك الله يا زمالك".

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعته برصيد نقطتين فقط، فيما يحل الترجي في الصدارة بعشر نقاط، ويأتي مولودية الجزائر ثانيًا بثماني نقاط.