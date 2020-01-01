رسميًا - قطر تتعهد بتأمين بعثة الزمالك في السوبر الإفريقي

مشاركة الزمالك في السوبر أصبحت مؤكدة مئة بالمئة

أعلن نادي الزمالك رسميًا اليوم الثلاثاء، وصول تعهد رسمي من دولة قطر بتأمين بعثة الفارس الأبيض خلال كأس السوبر الإفريقي.

بعثة الزمالك من المقرر أن تطير إلى العاصمة القطرية "الدوحة"، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في 14 من فبراير الجاري بالسوبر الإفريقي.

ويشارك الأبيض في السوبر كونه بطل الكونفدرالية الإفريقية، أما باب سويقة فتوج بطلًا لدوري أبطال إفريقيا.

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وأوضح الموقع الرسمي للقلعة البيضاء أن مرتضى منصور؛ رئيس النادي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من هاني أبو ريدة؛ عضو المكتبين التنفيذيين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي "فيفا"، يخطره خلاله بوصول تعهد قطري إلى الكاف، بتأمين بعثة الزمالك في الدوحة، على أن يتم إرساله إلى النادي خلال الساعات القليلة المقبلة.

الزمالك كان رافضًا لخوض اللقاء بقطر، في ظل الخلافات السياسية بينها وبين مصر، قبل أن يتراجع عن قراره بشرط تعهد البلد المستضيف لتأمين بعثة الفريق بشكل كامل.

ويعد هذا العام هو الأول الذي يشهد إقامة السوبر الإفريقي على أرض محايد وليس كما هو كان معتادًا عليه في السنوات الماضية بإقامته على أرض بطل دوري الأبطال.