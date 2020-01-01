رسميًا - فيكتور جوميز حكمًا للسوبر بين الزمالك والترجي

المباراة تقام في 14 من فبراير الجاري بالدوحة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، لإدارة مواجهة الزمالك المصري والترجي التونسي بكأس السوبر.

السوبر من المقرر أن يقام في 14 من الشهر الجاري، بالعاصمة القطرية "الدوحة"، إذ يشارك به باب سويقة كونه بطل دوري أبطال إفريقيا، أما الفارس الأبيض فتوج بطلًا للكونفدرالية.

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ويدير اللقب فيكتور جوميز حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنه زاكيلي سويلا كمساعد أول، ومن ليسوتو سوري فاتسواني كمساعد ثان، أما الحكم الرابع فهو السنغالي ماجات نداي، بالإضافة إلى حميدو هيمة من النيجر مراقبًا للمباراة، والجنوب إفريقي كابيلو بوسيلونق منسقًا عامًا.

أما بشأن طاقم تقنية الفيديو فهو الزامي جاني سيكازوي، الجزائري مصطفى غربال والأنجولي جيرسون دوس سانتوس.

يذكر أن قطر وقعت اتفاقية تعاون مع الاتحاد الإفريقي، تستضيف على إثره السوبر لعامي 2019 و2020.