الزمالك: التتويج بالسوبر الإفريقي مفتاح التأهل إلى نصف النهائي

عضو مجلس الزمالك يرى أن تتويج فريقه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي، سيكون مفتاح الوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن مواجهة الترجي التونسي، في مباراة كأس السوبر الإفريقي، ستكون فرصة جيدة لفريقه، من أجل التعرف أكثر عن قرب على بطل تونس، قبل دوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الزمالك في مواجهة قوية أمام الترجي التونسي، لتقام بعد مباراة كأس السوبر الإفريقي، المقرر لها يوم 14 فبراير الجاري.

أنور قال خلال تصريحات تليفزيونية: "الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة، لتسهل عليه مهمة مباراة الإياب التي ستقام في تونس".

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الزمالك سيخوض مباراة الذهاب يوم 28 أو 29 فبراير في القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 6 أو 7 مارس المقبل.

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حمادة أنور تابع: "في حالة تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي، ستكون مهمة الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي سهلة".

واختتم عضو مجلس إدارة الزمالك تصريحاته قائلًا: "لا ننظر للمنافس، وجميع الفرق أبطال، سواء الترجي أو النجم الساحلي أو صن داونز، ولكن الزمالك أيضًا بطل الكونفدرالية".

وينتظر الزمالك خلال شهر فبراير الجاري، مباريات في غاية القوة، سواء على المستوى المحلي، بمواجهة الأهلي مرتين في كأس السوبر المصري والدوري، وإفريقيًا بثلاث مواجهات أمام الترجي.