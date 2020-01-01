عودة ساسي واستبعاد حازم إمام من قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي

القائمة شهدت كذلك عودة مصطفى محمد

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي يوم غدٍ الأحد في الجولة الـ17 من الدوري المصري ، وقد شهدت عودة فرجاني ساسي بعد استبعده من المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود.

الزمالك هزم حرس الحدود في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد مما صعد به للمركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، فيما الإسماعيلي خسر أمام أسوان ليتراجع للمركز التاسع بنقاطه الـ21 من 16 مباراة.

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وشهدت قائمة الفريق الأبيض لمواجهة الدراويش على استاد الإسماعيلية غياب المدافع محمود حمدي الونش للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وعمر السعيد وحازم إمام لأسباب فنية خاصة بالمدرب الفرنسي وأسلوبه المداورة بين اللاعبين.

وتواصل كذلك غياب محمود عبد الرازق شيكابالا للمباراة الرابعة على التوالي، إذ غاب عن مباريات حرس الحدود ووادي دجلة في الدوري المصري وبريميوم دي أوجوستو في دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء، محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، أحمد عيد، عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، مصطفى فتحي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما، إسلام جابر، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، إمام عاشور.

الهجوم: مصطفى محمد، كاسونجو كابونجو.