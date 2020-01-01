مرتضى منصور: عودة الدوري؟ يلعبون بالنار من أجل هيبة الخطيب!

رئيس الزمالك يناشد رئيس الوزراء

ناشد مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، رئاسة الوزراء من أجل إلغاء الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن هدف استئناف الموسم فقط الحفاظ على هيبة محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي.

الدوري المصري الممتاز من المنتظر أن يعود للانطلاق من جديد في أوائل أغسطس المقبل، بقرار من رئاسة الوزراء، بعدما توقف منذ مارس الماضي، نظرًا لتفشي كورونا.

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وقال مرتضى، خلال تصريحاته عبر قناة القلعة البيضاء: "رأي المدير الفني أولًا، وكارتيرون قال بالرغم من تحفظاته على الوضع وخوفه على اللاعبين، فهو لا يخشى استكمال الدوري، ونقلنا كلامه للجمعية العمومية، ووافقت على استئناف الدوري".

وأضاف: "أناشد السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة، إذا حدث شيء للاعب واحد في ظل كورونا، ستتحملون أنتما المسؤولية، كلاهما لم يقصر، لكن فور إصابة أي لاعب حتى بالدرجة الثانية والثالثة، فالشعب المصري لا يرحم".

رئيس القلعة البيضاء تابع: "هيبة الدولة ما شاهدناه بالزمالك أمس وأول أمس، 30 ألف من أعضاء الجمعية العمومية بأبنائهم شاركوا ولم تحدث مشكلة واحدة، والزمالك هو أول نادي يعقد اجتماع جمعية عمومية بعد كورونا، وأول من أغلق مع بداية الأزمة وأول من فتح بعد عودة النشاط، لكن هيبة النادي الأهلي هذه قضية أخرى، أن يخاف وزير الرياضة على هيئة الأهلي فهذا شأن آخر، خائف أن يخرج الخطيب من المولد بلا حمص قبل عام من الانتخابات، ومرتضى يحصد بطولتين ولا يزال أمامه بطولتي كأس وإفريقيا، فهنا القضية قضية هيبة الخطيب وهيبة الأهلي عن طريق إكراهنا على استئناف الموسم".

واستطرد: "من رأيي أن نبدأ الموسم الجديد، أمامنا ثلاثة أشهر على نهاية الموسم الحالي، ومن ثم سيبدأ الموسم الجديد، وسنعاني وقتها من تلاحم المواسم والإرهاق، كل هذا من أجل حصول الخطيب على بطولة؟، حدث هذا من قبل عند عودتنا من قطر بعد كأس السوبر الإفريقي، صمموا على إقامة مواجهة القمة بالدوري المحلي بعدها بثلاثة أيام فقط في ظروف جوية صعبة، هذه ليست رياضة".

واختتم: "أناشد رئيس الوزراء، ما يحدث هذا لعب بالنار، إذا أصيب لاعب بالدرجة الرابعة بكورونا، سيتم تحميل المسؤولية لك".

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب 33 نقطة من 18 مباراة، ثم بيراميدز 32 نقطة من 18 مباراة، ورابعًا الزمالك 28 نقطة من 16 لقاء.