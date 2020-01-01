بلاغ رسمي .. مرتضى منصور يشكو الخطيب و13 شخصًا للنائب العام

رئيس الزمالك يرد على بلاغات الأهلي

أعلن مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، رسميًا اليوم الأحد، تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي، و13 شخص آخر، بداعي نشر تسجيل صوتي مفبرك له.

انتشر فيديو بالأمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال جولة رئيس القلعة البيضاء، بناديه ويوجه خلاله السباب إلى الخطيب ومحمود عبد المنعم

"كهربا"؛ لاعب الشياطين الحمر، بخلاف إساءته لمصر وشعبها، لكن يدعي مرتضى أنه مُفبرك.

بلاغ مرتضى للنائب العام ضم 14 شخصًا هم: أبو سنيدة، ممدوح عباس، ، أيمن ممدوح عباس، أحمد سليمان، مجدي العتال، هاني العتال، محمود الخطيب، أبو المعاطي زكي، عبد الناصر زيدان، أحمد سعيد، سامح سعيد عبد المعطي، لؤي دعبس، تامر عبد الحميد وإبراهيم محمد مدبولي.

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وقال رئيس الزمالك في بلاغه: "بالأمس قام المدعو أبو سنيدة بفبركة فيديو مصطنع ومزور ومفبرك تضمن عبارات السب محاولًا نسبته لي وهو بدون صورة وصوت مزور".

يذكر أن الأهلي منذ صباح اليوم الأحد، قام بتوجيه ثلاثة بلاغات ضد مرتضى منصور، للنائب العام ولرئاسة الوزراء ومجلس النواب، سعيًا لإيقاف تجاوزات رئيس الأبيض. (طالع التفاصيل)