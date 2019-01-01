كهربا: ليس من حق جمهور الزمالك الغضب مني وجماهير الأهلي سندي

لاعب الزمالك السابق يؤكد أنه سيرحل عن البرتغال في يناير إلى نادٍ يرغب به

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى محمود عبد المنعم "كهربا"؛ المحترف في صفوف ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، استغرابه من هجوم جمهور الزمالك عليه، مؤكدًا أنه وضع بند في عقده مع النادي البرتغالي في يناير المقبل.

اللاعب رحل عن الفارس الأبيض في يونيو الماضي، ليواجه بعدها اتهامات من رئيس القلعة البيضاء بالهرب وتم تقديم شكوى ضده إلى الاتحاد المصري والاتحاد الدولي "فيفا".

وقال كهربا، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعيب": "أراد الله أن احترف في البرتغالي حاليًا، حلمي دائمًا اللعب في أوروبا، وإن شاء الله تكون خطوة للأمام، منذ فترة كنت أتحدث مع القريبين مني عن أنه إذا حصلت على فرصة للاحتراف فسأحافظ على هذه الفرصة".

وأضاف: "قبل البرتغال كنت ساحترف بالدوري التركي وكان هناك مفاوضات مع ناديين، لكن توقفت المفاوضات لأنني كنت أرغب في وضع شرط جزائي صغير في العقد يضمن لي الرحيل حال رغبة أي نادٍ آخر في ضمي، وهو ما رفضته الأندية التركية".

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كهربا تابع: "ألعب حاليًا في نادٍ جيد، لكنه ليس من أندية القمة، خسرنا المباراة الماضية 5-1 ومن الوارد أن نخسر الكثير من المباريات، إلا أن هذا ليس مهم لي، فالبرتغال مرحلة انتقالية في حياتي، وسنرى ما سيحدث في الشهور المقبلة".

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بسؤاله عن غضب جمهور الأبيض منه، علق: "لا أرغب في استفزاز أحد، أنا شخص فقط يحب الضحك والهزار، ولا أعلم سبب غضب جمهور الزمالك مني على الرغم من أني لم أغضبهم في شيء ولم أقصر مع الفريق على الإطلاق، وليس من حقهم أن يغضبوا مني، كما قلت لم أقصر في نقطة عرق بالملعب، ومن الممكن أن تسألوا لاعبي الزمالك عندما كنا نفقد أي نقطة بأي مباراة، كنت أقوم بتكسير الغرفة، لأنني أرغب في الفوز دائمًا".

وتابع: "عقدي انتهى مع الزمالك في 30 يونيو الماضي ولم يكن متاح لي أن أشارك أمام الجونة، لأن عقدي انتهى، وكل يوم كنت أسمع وعودًا من الإدارة ولم تنفذ أيٍ منها، رغم أنني لم أطلب مساواتي بأي لاعب ماديًا، بالعكس كل اللاعبين يحبونني وهو ما كان يغضب الإدارة وكل يوم يقومون بتشويه صورتي أمام الجماهير".

محترف أفيش أكمل: "ما لا يعلمه جمهور الزمالك أن الموسم الأول لي كان عقدي 2 مليون و300 ألف جنيه، حصلت منها على مليون وتنازلت على مليون أخرى للنادي للاحتراف باتحاد جدة، والموسم الثاني وافق مجلس الإدارة على إعارتي للمرة الثانية للاتحاد، لأنه النادي سيستفيد بـ84 مليون جنيه، وبالتأكيد استفدت أنا كذلك من الزمالك، هو من صنع كهربا وإن كنت قدمت له وأنا لاعب في منتخب مصر.

"أما الموسم الماضي فعقدي 2 مليون و300 ألف تقريبًا ولم أحصل منهم سوى على مليون و100 ألف فقط، وأعلم أنني لن أحصل على الباقي، ولن أشكو الزمالك على الإطلاق، لأن مشكلتي ليست مع الجمهور، مشكلتي مع اثنين يعرفهم الجميع قاموا بأذيتي كثيرًا طوال العام، ومن الممكن أن تسألوا لاعبي الفريق ومع ذلك كنت أحارب في المباريات، لإسعاد الجماهير".

واستطرد: "من يهاجمني ليس جمهور الزمالك بل قلة مندسة أعلم من يستأجرهم لسب والدي ووالدتي، ولن أرد السب والقذف لأحد، لأنني حصلت على حقي وسأواصل الدفاع عن حقي".

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ووجه لاعب الفارس الأبيض السابق رسالة لجمهور القلعة الحمراء: "جمهور الأهلي على رأسي، أحبهم كثيرًا، وخلال الفترة الماضية رأيت منهم حب كبير على الرغم من أنني لم أقدم لهم أي شيء، أشكرهم على دعمهم ووقوفهم في ضهري، وأقول لهم الخير قادم".

وبسؤاله عن انتقاله للأهلي: "ما يريده الله سيتم، حاليًا أبذل قصارى جهدي في البرتغالي للعودة للمنتخب وحتى انتقل في يناير للنادي الذي أريده".

يذكر أن صاحب الـ25 عامًا خاض حتى الآن مباراتين مع فريقه البرتغالي، نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد.