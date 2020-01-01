كأس مصر | الطلائع يجنب الزمالك مواجهة محتملة مع الأهلي ويقصيه من البطولة

الفارس الأبيض يخسر بطولة جديدة خلال أيام بعد خسارته للقب إفريقيا

ودع الزمالك كأس مصر من دور نصف النهائي، بعدما تلقى الهزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف وحيد، في الأشواط الإضافية، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الفارس الأبيض أُلغي له هدفًا في الدقيقة 11 من الشوط الأول، سجله المغربي محمد أوناجم، بداعي التسلل، بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو.

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وتصدى محمود عبد الرحيم "جنش"؛ حارس الأبيض، لتسديدة قوية من لاعب الجيش عمرو جمال من داخل منطقة الجزاء، إذ كان خاليًا تمامًا من الرقابة.

وشهدت الدقيقة 38 إحراز الفريق العسكري الهدف الأول في اللقاء، من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها أحمد سمير مباشرةً على يسار الحارس جنش، الذي تحرك معها، لكن الكرة سبقته إلى الشباك.

وفي الدقيقة 45+2، أدرك الزمالك التعادل من ركلة حرة مباشرة أيضًا، سددها محمود عبد الرازق "شيكابالا" في المقص الأيسر للمرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد المهاجم مصطفى محمد أن يتقدم للأبيض من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن تألق محمد بسام؛ حارس المرمى، وتصدى لها ببراعة.

وأشار الحكم محمود البنا في الدقيقة 80 من عمر المباراة باحتساب ضربة جزاء لصالح الفارس الأبيض، إثر عرقلة داخل المنطقة، لكنه تراجع عن قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وفي الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للوقت الأصلي، تألق الحارس بسام أمام تسديدة مباغتة من وسط الملعب بأقدام محمد أشرف "روقة"، لتتجه المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

ومع الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول، تقدم الطلائع من جديد بالهدف الثاني بأقدام أحمد سمير من ضربة جزاء، احتسبها الحكم على إثر عرقلة إسلام جابر لمنفذ الضربة.

واختتمها عمرو مرعي بالهدف الثالث في الدقيقة 113، بعد متابعة جيدة لارتداد الكرة من جنش، بعدما تصدى لتسديدة بعيدة المدى من محمد ناصف، ليخطف بطاقة التأهل للجيش.

وينتظر أن يلتقي الطلائع في النهائي مع الفائز من مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري، التي ستقام بعد قليل.