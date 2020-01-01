الزمالك يعلن جاهزية نجمه للنهائي الإفريقي أمام الأهلي

الفارس الأبيض يلتقي بالشياطين الحمر في 27 من نوفمبر الجاري

تنفس الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، الصعداء بعودة واحد من أهم لاعبيه للتدريبات الجماعية للفريق، قبل المباراة المصيرية أمام الأهلي.

الفارس الأبيض يلتقي بالشياطين الحمر في 27 من نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.

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وأعلن الموقع الرسمي للقلعة البيضاء انتظام يوسف أوباما؛ نجم الفريق، في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، مؤكدًا جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة.

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أوباما يغيب عن الملاعب منذ أوائل الشهر الجاري في ظل تعرضه للإصابة بآلام أسفل الركبة، خلال مواجهة الرجاء المغربي، بذهاب دور قبل النهائي في دوري الأبطال.

وكان الأبيض قد تأهل للنهائي الإفريقي بعدما أطاح بالرجاء بالفوز عليه برباعية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما المارد الأحمر فجاء صعوده على حساب الوداد المغربي بهزيمته بثنائية نظيفة ذهابًا، وبثلاثية مقابل هدف وحيد إيابًا.

يذكر أن الزمالك يخوض مباراة قبل لقاء النهائي القاري أمام إف سي مصر في 21 من نوفمبر الجاري، ضمن دور الثمانية من كأس مصر.