وائل جمعة للاعبي الأهلي عن القمة: لا تفرطوا في حقكم

صخرة الدفاع يوجه رسالة للاعبي القلعة الحمراء

وجه وائل جمعة؛ مدافع الأهلي المصري الأسبق، رسالة إلى لاعبي القلعة الحمراء بشأن لقاء القمة المرتقب، مطالبًا إياهم بعدم التفريط في حقوقهم.

المارد الأحمر من المقرر أن يلتقي بالزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

وكتب جمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مباراه اخرى للأهلي في طريق الدوري والإعداد للبطولة الأفريقية ولتعويض خساره السوبر.. رساله للاعيبه الأهلي متفرطوش في حقكم وتكسرو ثوابت بالنسبة لينا كأهلاويه وكلنا معاك يا اهلي".

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مباراه اخرى للأهلي في طريق الدوري والإعداد للبطولة الأفريقية ولتعويض خساره السوبر.. رساله للاعيبه #الأهلي متفرطوش في حقكم وتكسرو ثوابت بالنسبة لينا كأهلاويه وكلنا معاك يا اهلي 🦅🦅🔴❤#يلا_يا_اهلي @AlAhly pic.twitter.com/yd72Yjj9m1 — Wael Gomaa (@WaelGomaa) February 24, 2020

الفريقان تقابلا قبل أيام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، ضمن كأس السوبر الإفريقي، وانتهى اللقاء بفوز الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، لكن اللقاء انتهى بمشاجرة عنيفة بين لاعبي القطبين.

وحتى الآن لن يخوض الزمالك المباراة، حيث أعلن مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، انسحاب فريقه من مسابقة الدوري، بداعي عدم شرعية اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

لكن يبدو أن الأبيض لم يستقر على قراره بعد، حيث ألغى مرانه الصباحي اليوم وسط مؤشرات تؤكد أنه سيتوجه لاستاد القاهرة لخوض القمة. (طالع التفاصيل)