أمير مرتضى: تذكروا ما حدث الموسم الماضي ونتقابل في نهاية المنافسات

الزمالك خسر نقطتين في السباق على لقب الدوري في أول ثلاث مباريات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، الانتقادات التي يتعرض لها فريقه خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه لا يزال مبكرًا الحديث عن ضياع المنافسة على لقب الدوري.

الفارس الأبيض خسر نقطتين في أول ثلاث مباريات بالدوري المصري الممتاز، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، فيما يتصدر الأهلي الجدول بتسع نقاط.

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وقال أمير، خلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم": "بدايتنا الموسم الماضي كانت مذبذبة، لكننا ختمنا الموسم ببطولة الكونفدرالية وكأس مصر وقبلهما السوبر المصري السعودي، وكنا الفريق الوحيد بمصر على مستوى الفرق والمنتخبات الذي حقق بطولة قارية، الآن ننتظر حصد السوبر الأفريقي".

وأضاف: "نفسنا طويل الموسم الحالي، نعمل على تحسين الأداء، الدوري يحتاج للنفس الطويل، لم نخض سوى 3 مباريات فقط، من المبكر التكسير في الفريق، نحن نعمل حتى نكون عند حسن ظن الجمهور، ونعدهم بالتركيز في الفترة المقبلة".

المشرف العام على الكرة بالزمالك اختتم: "نتقابل في آخر الموسم، قيمونا وقتها، وسترون ماذا حققنا".

يذكر أن الفارس الأبيض يستعد لمواجهة الشياطين الحمر في 19 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.