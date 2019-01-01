تغريم الزمالك 50 ألف جنيه وإيقاف محمود علاء وعواد

عقوبة الأبيض تأتي بسبب مدربه السابق الصربي ميتشو

أصدرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم ثلاث عقوبات ضد نادي الزمالك، وفقًا للوقائع التي شهدتها مواجهته أمام إنبي.

الفارس الأبيض حل ضيفًا على الفريق البترولي في 25 من نوفمبر الماضي، على استاد السلام، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتلقى الأبيض الهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد في اللحظات الأخيرة، حيث سجل هدفه المدافع محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 42، وسجل للفريق البترولي محمد بسيوني ومحمد شريف في الدقيقتين 1 و90+1.

وقررت لجنة المسابقات توقيع غرامة مالية على الصربي ميتشو؛ المدير الفني المقال للزمالك، قدرها 50 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

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فيما تم إيقاف الثنائي المدافع محمود علاء وحارس المرمى محمد عواد، لمباراة واحدة، نظرًا لحصولها على الإنذار الثالث.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد عشر نقاط من خمس مباريات، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي، صاحب الوصافة إلا أن الأحمر خاض أربع مباريات فقط.

أما إنبي فيأتي بالمركز الـ16 برصيد أربع نقاط، حيث كان فوزه على الزمالك هو الانتصار الأول له بالموسم الجاري.