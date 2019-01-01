الزمالك يكشف حجم إصابة محمود الونش

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمود الونش.

خضع محمود حمدي الونش، مدافع فريق نادي الزمالك، لآشعة على القدم، من أجل معرفة طبيعة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مازيمبي الكونغولي الأخيرة.

الونش خرج من ملعب مباراة مازيمبي والزمالك بعد 20 دقيقة من بداية المباراة، بعد شعوره بآلام في قدمه، ليشارك محمد عبد الغني بدلًا منه.

محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "الآشعة التي خضع لها الونش أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية".

ومن المقرر أن يدخل الونش في برنامجًا تأهيليًا، استعدادًا للعودة إلى الملاعب، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

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الزمالك تلقى خسارة من نظيره مازيمبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويمر الزمالك بحالة غير مستقرة حاليًا، بعد تردد أنباء عن رغبة الإدارة في إقالة المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، بعد الخسارة من مازيمبي.