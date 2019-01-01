أيمن حفني يواصل الضغط على الزمالك للرحيل

حفني يسعى للرحيل عن الزمالك للمشاركة الأساسية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن إصرار أيمن حفني صانع ألعاب نادي الزمالك على الرحيل من القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان حفني قد خرج من حسابات الجهاز الفني للزمالك بعد ابتعاده خلال الفترة الأخيرة عن مستواه مما دفعه للتفكير في الرحيل عن الفريق.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن أيمن حفني يضغط على إدارة الزمالك من أجل الموافقة على الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت التقارير أن اللاعب تلقى أكثر من عرض محلي خلال الفترة الحالية وهم من أندية الإسماعيلي والمصري البورسعيدي ومصر للمقاصة.

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ويرفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل أيمن حفني عن الفريق، مؤكدًا أنه من أبرز اللاعبين في الفريق في الوقت الحالي.

ووافق الصربي ميتشو مدرب الزمالك الجديد على رحيل أيمن حفني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومن المقرر أن يتم حسم مصيره خلال الأيام المقبلة.