وكيله: مشاكل بنشرقي في الزمالك كانت فقط مع أمير مرتضى، كان يغار من نجوميته

الوكيل كشف عن مستقبل اللاعب وزميله محمد أوناجم

أطلق كريم بلق وكيل المغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم نجما نادي الزمالك تصريحات خطيرة ومفاجئة من المتوقع أن تُحدث جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي المصري.

وكيل اللاعبين أكد في تصريحات خاصة لموقع البطولة المغربي استمرار أوناجم وبنشرقي في الزمالك وقوة علاقتهما مع الإدارة الجديدة خاصة أيمن يونس، كاشفًا النقاب عن مشاكل عاشها لاعب الهلال السعودي السابق مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك سابقًا.

بنشرقي كان قد تقدم بشكوى ضد الزمالك لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وقد أوضح بلق أن تلك الشكوى قُدمت في عهد الإدارة السابقة برئاسة مرتضى منصور وقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، لكن الإجراءات القانونية جعلتها تصل بشكل متأخر.

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مضيفًا كما نقل موقع البطولة "الشكوى كانت قبل نهائي العصبة، أي في عهد مرتضى منصور، وبالضبط ابنه أمير، الذي كان يعتبر نفسه نجمًا فوق اللاعبين، لكن بعض الإجراءَات الإدارية المتعلقة بالمحامين، جعلتها تصل بشكل متأخر".

أضاف " نحترم أيمن يونس (رئيس الإدارة التنفيذية لقطاع كرة القدم بالزمالك)، واستقبلني في بيته رفقة أوناجم وبنشرقي أكثر من مرة، وأرى أنه من بين الأسماء القادرة على قيادة النادي لبر الأمان".

"يونس من المسيرين الجيدين، وهو من اللاعبين الكبار السابقين في مصر، بيته مفتوح للجميع، رجل حوار ومتفهم، أتشرف بمعرفته، بل أتمنى فعلا أن يأخذه بعض اللاعبين والمسيرين العرب قدوة لهم. لا وجود لأي شيء قد يعكر صفوة العلاقات بين موكليْ والنادي".

أتم مؤكدًا استمرار موكليه مع الزمالك وكاشفًا عن مشاكل عاشها بنشرقي مع أمير مرتضى منصور، بقوله " اللاعبان (بنشرقي وأوناجم) مستمران مع الزمالك، ولم يعيشا أي مشكل مع أي مسؤول في النادي، سوى أمير مرتضى منصور، الذي كان يغار للأسف من نجومية لاعبي الفريق خاصة بنشرقي".