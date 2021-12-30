الزلزولي يصدم المغرب قبل أمم إفريقيا ويختار إسبانيا

حسم النجم الشاب بعد الصمد الزلزولي موقفه من الانضمام لصفوف المنتخب المغربي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2022، وذلك في ظل تمسك الاتحاد الإسباني باللاعب، للمشاركة رفقة "لاروخا" خلال الفترة القادمة.

البوسني وحيد خليلوزيتش كان قد أعلن عن قائمة المنتخب المغربي المشاركة بكأس أمم إفريقيا، والتي تضمنت تواجد عبد الصمد الزلزولي لأول مرة.

ما هو موقف الزلزولي من المشاركة مع المغرب بأمم إفريقيا؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن الزلزولي اتخذ خطوة استراتيجية في مسيرته، بالاعتذار عن الانضمام لمنتخب المغرب، لكي يتمكن من اللعب في صفوف منتخب إسبانيا.

قرار الزلزولي جعله متاحًا الآن للانضمام لصفوف منتخب إسبانيا في أي وقت، ليصدم مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم خلال الوقت الحالي، قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا بأيام.

وبذلك قد ينضم الزلزولي لصفوف المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا بقيادة لويس دي لا فوينتي، والذي يتواجد به أيضًا عددًا من لاعبي برشلونة، مثل إنسو فاتي ونيكو جونزاليس وجافي، وبيدري وإيريك جارسيا.

ما هو موقف الاتحاد المغربي من قرار الزلزولي؟

وبعد انتشار هذه الأخبار، تواصلت النسخة العربية من موقع "جول" مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل معرفة رأيهم في قرار الزلزولي في رفض أسود الأطلس.

ورفضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التعليق بشكل مباشر على الأخبار المتداولة، في انتظار التطورات التي قد تحصل خلال الساعات القادمة.

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