الرئيس المستقيل .. تطور مفاجئ في علاقة مسلي آل معمر بالنصر

رئيس النصر تقدم باستقالته نهاية الشهر الماضي

SHAHID

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تطور مفاجئ في علاقة مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية في النصر بناديه.

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آل معمر كان قد فاز عام 2021 برئاسة النصر بدعم من الأمير خالد بن فهد، ورغم الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها وغياب البطولات الكبرى عن الفريق، إلا أنه استطاع الفوز بالانتخابات مجددًا في يونيو الماضي.



وتنتهي فترة رئاسة آل معمر بنهاية الموسم الجاري، لكن الرجل تقدم باستقالته من منصبه نهاية مارس الماضي بسبب تراجع النتائج خاصة الخروج من دوري أبطال آسيا وفقدان فرص المنافسة على لقب دوري روشن السعودي الذي أصبح في طريقه إلى الهلال.



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المصادر الصحفية كانت تتحدث عن رفض قبول الاستقالة والإصرار على إكمال الرئيس لفترته، لكن الرياضية أوضحت خلال نسختها الصادرة صباحة اليوم أن الاستقالة قُبلت بالفعل وأن هذا الأسبوع هو الأخير لآل معمر في منصبه.

وأضافت أن الفترة الماضية شهدت إنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم المهام ونقل الصلاحيات، مشيرة إلى أن علاقة آل معمر بالنصر انتهت تمامًا.

SHAHID