الريان يحقق فوزًا ثمينًا على العربي في دوري نجوم قطر
حقق فريق الريان فوزًا ثمينًا على العربي، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري نجوم قطر مساء اليوم الجمعة.
الريان حقق عودة على العربي، بعدما كان الأخير متقدمًا في بداية المباراة، حيث شهدت اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين لخطف الـ3 نقاط.
بدأت المباراة بقوة من ناحية النادي العربي، حتى تمكن حمدي الحرباوي من إحراز الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.
📹 فيديو | هدف #العربي الاول عن طريق اللاعب حمدي الحرباوي #العربي_الريان ١-٠— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) October 25, 2019
الأسبوع 8⃣ | #دوري_نجوم_QNB 🏆@alarabi_club pic.twitter.com/7kVvJ64joM
وسريعًا، تمكن الريان من التعادل في الدقيقة 42 عن طريق ياسين براهيمي بعد فاصل مهاري داخل منطقة الجزاء وتسديدة قوية على يمين حارس مرمى العربي.
📹 فيديو | هدف #الريان الاول عن طريق اللاعب ياسين ابراهيمي #العربي_الريان ١-١— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) October 25, 2019
الأسبوع 8⃣ | #دوري_نجوم_QNB 🏆@AlrayyanSC pic.twitter.com/56PFV6mWep
وحسم جابرييل ميركادو لاعب الريان المباراة في الدقيقة 75، بإحراز الهدف الثاني بعد متابعة كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء.
📹 فيديو | هدف #الريان ثاني عن طريق اللاعب جابريل ميركادو #العربي_الريان ١-٢— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) October 25, 2019
الأسبوع 8⃣ | #دوري_نجوم_QNB 🏆@AlrayyanSC pic.twitter.com/7ZFlIFZija
وتصدر نادي الريان ترتيب دوري نجوم قطر، مؤقتًا، بعد الفوز على العربي بعد الوصول للنقطة الـ18، بينما تجمد رصيد العربي عند النقطة 13 في المركز الرابع.