الريان يحقق فوزًا ثمينًا على العربي في دوري نجوم قطر

الريان يتصدر الدوري القطري مؤقتًا

حقق فريق الريان فوزًا ثمينًا على العربي، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري نجوم قطر مساء اليوم الجمعة.

الريان حقق عودة على العربي، بعدما كان الأخير متقدمًا في بداية المباراة، حيث شهدت اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين لخطف الـ3 نقاط.

بدأت المباراة بقوة من ناحية النادي العربي، حتى تمكن حمدي الحرباوي من إحراز الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وسريعًا، تمكن الريان من التعادل في الدقيقة 42 عن طريق ياسين براهيمي بعد فاصل مهاري داخل منطقة الجزاء وتسديدة قوية على يمين حارس مرمى العربي.

وحسم جابرييل ميركادو لاعب الريان المباراة في الدقيقة 75، بإحراز الهدف الثاني بعد متابعة كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء.

وتصدر نادي الريان ترتيب دوري نجوم قطر، مؤقتًا، بعد الفوز على العربي بعد الوصول للنقطة الـ18، بينما تجمد رصيد العربي عند النقطة 13 في المركز الرابع.