الروقي معاتبًا سالم الدوسري: المسلم لا ينحني إلا لربه!

طالب الإعلامي الرياضي فهد الروقي، سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال السعودي، بتجنب الوقوع في المحظورات، مشيرًا إلى أنه قدوة للنشء والصغار.

ماذا فعل الدوسري؟

التورنيدو شارك أول أمس الإثنين، في فوز فريقه أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في كلاسيكو الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

البرازيلي رومارينيو دا سيلفا سجل هدف العميد الوحيد من ضربة جزاء، فيما أحرز أهداف الأزرق الدوسري وميشيل ديلجادو "هدفين".

الدوسري أثناء احتفاله بهدفه اتجه لجمهور الاتحاد، فردوا بإلقاء زجاجات المياة عليه، ليرد هو بالاعتذار لهم، منحنيًا أمامهم، معربًا عن أسفه.

إنحناء التورنيدو أمام الجماهير لم يعجب الروقي، الذي طالبه بالاحتفال بطرق أخرى بعيدًا عما قد يوقعه في محظورات دينية.

ماذا قال الروقي للدوسري؟

الروقي قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "أريد أن أعاتب سالم على انحنائه أمام الجمهور، هذا الموضوع خطير على الشباب، فالنجوم لهم تأثير على النشء والصغار، الآن يقلدون سالم في طريقة احتفاله بأهدافه كطريقة الخلط، لكن أخشى أن يقلدونه في الإنحناء".

وأضاف: "يمكن لسالم أن يضع يده على رأسه في إشارة للجماهير أنهم على رأسه، أو أن يضع يده على صدره بمعنى أنهم في قلبه، لكن الإنحناء غير جيد، أنا أعرف أنه لا يقصد، لكن نخشى أن يصبح مادة تقليدية عند الأطفال، الموضوع خطير، المسلم لا ينحني إلا لربه".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 58 في المركز الثاني، ليتقلص الفارق بينه وبين العميد إلى ثلاث نقاط فقط، لكن يبقى النمور في صدارة.

ويتبقى ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم، يحتاج الاتحاد منها سبع نقاط فقط كي يتوج بطلًا بعد غياب سنوات، فيما يحتاج الزعيم للفوز بالثلاث مباريات، ثم انتظار تعثر العميد بالهزيمة في أي لقاء.

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