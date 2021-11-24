الرقص على حبال مانشستر يونايتد.. تضارب الأنباء حول مستقبل بوتشيتينو

اجتمع المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، مع مدرب الفريق ماوريسيو بوتشيتينو، من أجل النظر في ما تردده الصحف حول "رغبة" الأرجنتيني في ترك النادي الفرنسي والتوجه لمانشستر يونايتد.

وكانت الأنباء الأخيرة قد أشارت إلى أن بوتشيتينو يرحب بترك باريس والتوجه إلى مانشستر يونايتد بسبب عدم سعادته بالأجواء في حديقة الأمراء، بجانب الخلاف الفكري مع ليوناردو في كيفية سير الأمور بالنادي الفرنسي.

صحيفة "ليكيب" كشفت أن ليوناردو توجه إلى الفندق الذي يقيم به بوتشيتينو يوم الإثنين الماضي للسؤال حول حقيقة هذه الأنباء.

رد المدرب الأرجنتيني جاء واضحًا في هذا الصدد، فقال له أن ما يتردد حول عدم سعادته في باريس غير صحيح، وما يركز عليه حاليًا فقط هو مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

في الوقت نفسه، أتت تقارير أخرى من صحيفة لو بريزيان تدحض هذا الأمر بالتأكيد على أن البوتش يفتقد إلى السلطة في باريس ويريد الرحيل حتمًا إلى مانشستر يونايتد.

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العلاقة المميزة التي تربط بوتشيتينو بالسير أليكس فيرجسون تجعله مهتمًا للغاية بالذهاب إلى مانشستر يونايتد، خصوصًا وأنه سيجد هناك ما لم يجده أبدًا مع باريس.

اشتكى بوتشيتينو للإدارة من عدم التزام بعض اللاعبين في التدريبات، بجانب سلطة غرفة خلع الملابس وسطوتها التي تمنعه من أن يكون صاحب الكلمة العليا في أغلب المواقف.

هكذا، يبدو مستقبل بوتشيتينو غامضًا للغاية، فما بين أنباء أنه قال لليوناردو صراحة أنه باقٍ في باريس، وأخرى أكدت عدم سعادته ورغبته في المغادرة.

يجدر بالذكر أن زين الدين زيدان قد رفض تدريب باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد ويفضل انتظار فرصة تدريب منتخب فرنسا، مما سيؤثر بشدة على مستقبل بوتشيتينو عمومًا.