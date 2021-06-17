الرصد علينا والحكم لكم .. من الأكثر تشريفًا للكرة السعودية الهلال أم النصر؟

الهلال والنصر في منافسة شرسة

جدل كبير تمت إثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حول أكثر نادي قام بتشريف الكرة السعودية خارجيًا، وذلك في ظل غياب نادي الهلال عن البطولات الخارجية لمدة 16 عامًا، وذلك منذ 2002 وحتى 2018، حيث استطاع الزعيم تحقيق دوري أبطال آسيا 2019، والبعض من اتهم الفريق الأزرق بالفشل الآسيوي.

هذا الأمر أثار غضب جماهير نادي الهلال، التي ردت على النصر بأن فريقها هو الأكثر تشريفًا للكرة السعودية بالمحافل الخارجية، وهو ما رفضه جماهير العالمي، التي ترى أن فريقها هو أول فريق سعودي يشارك في بكأس العالم للأندية ويحقق انتصارًا فيها.

من هو النادي الأكثر تشريفًا للكرة السعودية، الهلال أم النصر؟ هذا ما سنستعرضه خلال السطور التالية، بناء على مغايير وضعناها، ولكن يجب التنويه بأن البطولات الرسمية فقط هي التي يتم احتسابها..

كم عدد بطولة خارجية؟

طوال تاريخ نادي الهلال، حقق 7 بطولات آسيوية، تتمثل في 3 دوري أبطال آسيا، و2 كأس الكؤوس الآسيوية، و2 كأس السوبر الآسيوي، أما عن البطولات العربية فحقق الهلال 6 بطولات عربية، متمثلة في دوري أبطال العرب مرتين، وكأس الكؤوس العربية مرة واحدة، وكأس السوبر العربي مرة واحدة، وكأس الخليج العربي للأندية مرتين.

وبذلك يبلغ عدد بطولات الهلال الخارجية الرسمية 13 بطولة.

أما عن نادي النصر فحقق بطولة كأس الكؤوس الآسيوية مرة واحدة، وكأس السوبر الآسيوي مرة واحدة، أما عن البطولات العربية، فحقق النصر بطولة كأس الخليج العربي للأندية مرتين عامي 1996 و 1997.

النصر أصبح يمتلك 4 بطولات خارجية رسمية فقط طوال تاريخه، وهنا يتفوق نادي الهلال عليه.

كم مرة وصل إلى النهائي؟

وصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 7 مرات، وكأس الكؤوس الآسيوية مرتين وكأس السوبر الآسيوي 3 مرات، ومرة واحدة في كأس الأفروآسيوية، ودوري أبطال العرب 4 مرات، وكأس الكؤوس العربية مرة واحدة، وكأس السوبر العربي 3 مرات، وكأس الخليج العربي للأندية 5 مرات ليكون عدد المرات التي وصل فيها إلى النهائي 26 مرة خلال البطولات الخارجية الرسمية.

أما عن نادي النصر، فوصل إلى المباراة النهائية لكأس الكؤوس الآسيوية مرتين، وكأس السوبر الآسيوي مرة واحدة، والبطولات العربية، وصل النصر إلى نهائي كأس الخليج العربي للأندية 3 مرات، ليكون عدد المرات التي وصل فيها العالمي إلى نهائيات البطولات الخارجية الرسمية إلى 6 مرات.

التفوق هنا كاسح لمصلحة نادي الهلال، الذي وصل إلى 26 نهائي خارجي رسمي، بينما وصل النصر إلى 6 مباريات نهائية فقط.

نتائج مونديال الأندية

يعد نادي النصر، هو أول فريق سعودي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك عام 2000، حيث وقع في المجموعة الأولى، التي كانت تضم كورينثيانز البرازيلي وريال مدريد الإسباني والرجاء البيضاوي المغربي.

النصر لعب 3 مباريات، فاز في واحدة وخسر مباراتين، سجل النصر 5 أهداف واستقبل 8 أهداف، وودع المونديال من دور المجموعات، محتلًا المركز الثالث خلف كورينثيانز وريال مدريد.

وأما عن نادي الهلال، فهو آخر فريق سعودي شارك في كأس العالم للأندية حتى الآن، وذلك بمشاركته في نسخة 2019 التي أقيمت في قطر، حيث لعب أول مباراة له أمام الترجي التونسي وفاز بهدف دون رد، ليتأهل إلى نصف النهائي، ويخسر على يد فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولعب الهلال مباراة تحديد المركز الثالث، ليخسرها بركلات الجزاء الترجيحية على يد مونتيري المكسيكي، ليحقق الهلال المركز الرابع بالمونديال، وهو نفس الإنجاز الذي حققه الاتحاد عام 2005.

الهلال لعب 3 مباريات، فاز في واحدة وخسر مباراتين، سجل 4 أهداف، واستقبل 5 أهداف، وخسر بركلات الجزاء الترجيحية.

أكبر خسارة وأكبر فوز خارج السعودية

يعد أكبر انتصار في تاريخ نادي الهلال خارجيًا، كان على حساب الدرك الجيبوتي بنتيجة 11-0 عام 2004 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال العرب، وأما عن أكبر هزيمة كانت في نفس العام بدوري أبطال آسيا، بعد الخسارة بخمسة أهداف مقابل هدفين، على يد الشارقة الإماراتي.

وعلى الجانب الآخر، حقق نادي النصر الفوز على فريق العقارية الجيبوتي بنتيجة 12-1، في بطولة دوري أبطال العرب 2007، وتلقى نادي النصر أكبر هزيمة في تاريخه رسميًا وخارجيًا، على يد نيسان الياباني، في نهائي كأس آسيا 1992.

من الذي يشرف الكرة السعودية خارجيًا؟

استعرضنا سويًا الأرقام التي حققها الهلال والنصر عبر التاريخ خارجيًا، والتي شهدت تفوق ملحوظ لنادي الهلال، ولكن هذا الأمر يعني أن الهلال هو أكثر من شرف الكرة السعودية خارجيًا.

الحكم متروك لمتابعي "جول"، من يتفوق خارجيًا، الهلال أم النصر؟

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