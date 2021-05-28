الرجل الحديدي وصل ريال مدريد .. ألابا فولاذي وضد الإصابات

ربما وجدوا فيه ضالتهم..

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن نجم ريال مدريد الجديد دافيد ألابا يمتلك ميزة افتقدها النادي الملكي في معظم لاعيبه مؤخرًا ألا وهو أنه ضد الإصابات.

وأعلن نادي ريال مدريد رسميًا ضم المدافع الدولي النمساوي ونجم بايرن ميونخ السابق دافيد ألابا ليكون أولى صفقات النادي الملكي الرسمية هذا الصيف.

انتقال دافيد ألابا إلى ريال مدريد سيكون بعقد يمتد لـ 5 سنوات وحتى 2026، وفي صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق البافاري.

وبعد انتقاله رسميًا إلى ريال مدريد بدأت ماركا مباشرة في الحديث عن مميزات سيحملها المدافع الدولي النمساوي معه إلى وصيف الدوري الإسباني.

وفي تقرير نشرته اليوم، أكدت ماركا أن ألابا غاب عن 30 مباراة فقط بسبب الإصابة منذ موسم 2016، حيث يلعب متوسط 42 مباراة في الموسم بحساب آخر 6 مواسم خاضها.

هذا المعدل يفتقده ريال مدريد بالنسبة للخط الخلفي على وجه التحديد الذي عانى فيه الفريق الملكي من إصابات متكررة سواء لسيرخيو راموس أو رافائيل فاران أو ناتشو وحتى بيبي قبل رحيله في 2017.

صاحب الـ28 عامًا، كان يعتبر أن بايرن ميونخ بمثابة منزله على مدار السنوات الماضية كاملة، ولكنه بات مستعدًا لخوض تحدٍ جديد في المرحلة المقبلة من مسيرته.

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الجدير بالذكر أن ألابا قد ارتدى قميص بايرن ميونخ منذ عودته في 2011 من الإعارة إلى هوفنهايم، ليكون إجمالي ما لعبه مع نادي الجنوب 420 مباراة.