الربيعي يتحدث عن تجديد عقده مع أهلي جدة

أهلي جدة يسعى للحفاظ على مواهبه

تحدث محمد الربيعي حارس مرمى أهلي جدة عن تجديد عقده مع الراقي، اليوم الأربعاء، بعد تلقيه بعض العروض خلال الفترة الماضية.

وسعى الأهلي للحفاظ على الربيعي خاصًة وأنه مستقبل لحراس المرمى في النادي الأهلي خلال السنوات المقبلة لتدعيم الفريق.

وقال الربيعي في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، إن رغبة الأهلي في تجديد العقد هي من حسمت سرعة تمديد عقده.

وأضاف الربيعي في تصريحاته: "المفاوضات لم تستغرق وقتًا كثيرًا، استغرقت فقط 12 ساعة بعد عودتي من المشاركة مع المنتخب السعودي".

وتابع حارس مرمى الأهلي: "وصلتني 5 عروض خلال الفترة الأخيرة، النصر كان العرض الأكبر، وتقارب عرضا الهلال والأهلي".

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وأكد الربيعي: "فضلت الاستمرار في بيتي الذي نشأت به منذ صغري، وفضل الأهلي كبير عليّ، والرغبة من جانب المسئولين هي من حسمت المفاوضات".

ويسعى الأهلي خلال الفترة الأخيرة للحفاظ على بعض مواهبه من أجل مستقبل الراقي خلال السنوات المقبلة للمنافسة على البطولات.