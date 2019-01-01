الرباط الصليبي يضرب النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

مواجهة قوية بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي

تعرض ثنائي من فريق النجم الساحلي التونسي، لإصابة قوية خلال الأيام القليلة الماضية، وأثبتت الفحوصات الطبية أن الإصابات عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة.

النجم الساحلي التونسي يستعد لمواجهة الأهلي المصري، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس في تونس، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة الأولى من أجل مشوار التأهل.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية تونسية، اليوم الإثنين، أن الثنائي وليد كريدان وعامر العمراني لاعبا الفريق قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال الأيام الأخيرة.

وتضم مجموعة النجم الساحلي التونسي كلًا من الأهلي المصري والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي، حيث ستشهد المجموعة منافسة قوية على بطاقات التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي.

ويلعب وليد كريدان في مركز حراسة المرمى وقد قدم مستوى أكثر من مميز في الموسم الماضي من الدوري التونسي رفقة النجم الساحلي، ولكن لعنة الإصابات ضربته خلال الأيام القليلة الماضية وستبعده عن المباريات لفترة طويلة.

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وكان قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي قد أعلن في تصريحات صحفية أمس الأحد، التوصل لاتفاق مع خوان كارلوس جاريدو لتدريب الفريق خلال الفترة المقبل حيث ستكون مباراة الأهلي هي الثانية له في مسيرته مع النادي التونسي.

وتقام المباراة بين الأهلي والنجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على ملعب رادس، حيث يعتاد الجماهير على أن لقاء الفريقين دائمًا يحمل الإثارة والمتعة في أحداثه.