الرباط الصليبي؟ ... منتخب بيرو يُعلن تفاصيل إصابة كاريلو

حبس أندريه كاريلو أنفاس عشاق فريقه الهلال السعودي بتعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة منتخب بلاده، بيرو، مع أوروجواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

بيرو هُزمت بهدف دون رد لتفقد فرصة التأهل المباشر للمونديال، لكن المنتخب سيكون أمامه فرصة لحجز مقعد الملحق حين يُواجه باراجواي في الجولة القادمة والأخيرة من التصفيات فجر الأربعاء القادم.

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كاريلو لم يُتم المباراة السابقة وغادر الملعب مصابًا بعد ساعة من اللعب تقريبًا، وقد رجح طبيب المنتخب البيروفي غياب نجم الهلال عن مواجهة باراجواي وسط تقارير عن إمكانية إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

الجمهور الأزرق في السعودية شعر بقلق كبير على إصابة جناح الهلال، خاصة بعد تألقه مؤخرًا تحت قيادة رامون دياز وعودته للتشكيل الأساسي، ومع المواعيد التي تنتظر الفريق في المستقبل القريب، خاصة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا والجولات الأخيرة من الدوري السعودي.

المنتخب البيروفي وعبر تويتر طمأن تلك الجماهير بالإعلان رسميًا عن تفادي كاريلو لأي ضرر في الرباط الصليبي، والتأكيد على أن الفحوصات الطبية التي أجراها خلال الساعات الأخيرة أظهر معاناته من التواء في الركبة.

ولم يُعلن المسؤولون في بيرو عن موعد عودة اللاعب المتوقع للتدريبات مع الهلال، لكن مثل تلك الإصابات تُبعد اللاعبين لمدة أسبوعين إلى 6 أسابيع حسب شدة الإصابة وتجاوب اللاعب مع البرنامج العلاجي والتأهيلي.