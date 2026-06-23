كأس العالم - المجموعة 8 إن آر جي

ستتنطلق مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية في 26 يونيو 2026 عند الساعة 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سياق المباراة

استمرت حكاية الرأس الأخضر الخيالية عندما حقق الوافدون الجدد إلى البطولة تعادلاً 2-2 أمام أوروغواي، بعد تعادل 0-0 مع أحد المرشحين قبل البطولة، إسبانيا. هاتان نتيجتان كبيرتان للغاية لدولة الأرخبيل التي يُقدَّر عدد سكانها بنحو 525,000. قدّم حارس المرمى فوزينيا البالغ من العمر 40 عاماً عرضاً مذهلاً أمام إسبانيا، حيث تصدى لسبع كرات، لكن أوروغواي سجلت من التسديدتين الوحيدتين على المرمى اللتين تمكنت من إطلاقهما.

تتذيل السعودية المجموعة بنقطة واحدة حصلت عليها في تعادل 1-1 مع أوروغواي. ثم خسرت 4-0 أمام إسبانيا. يعرف الرأس الأخضر أن نقطة أخرى ستكون كافية لحسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية إذا فازت إسبانيا على أوروغواي في المباراة الأخرى، وأن الفوز على السعوديين سيضمن التأهل بغض النظر عما يحدث في مكان آخر. يلوح التاريخ لفريق كسب قلوب الملايين حول العالم.

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أبرز لاعبي الرأس الأخضر والمدرب

تقدم المهاجم دايلون ليفرامينتو وسجل أربعة أهداف في التصفيات، بما في ذلك أهداف حاسمة ضد أنغولا والكاميرون، لينهي التصفيات كهداف مشترك للمجموعة. يخضع الرأس الأخضر لإشراف القائد السابق بيدرو ليتاو بريتو، المعروف بمودة باسم بوبيستا. وهو على رأس الجهاز الفني منذ 2020 وسيعتمد على تنظيم دفاعي منضبط إذا كان فريقه سيحقق مفاجأة أو اثنتين في الأمريكتين. أثبت حارس تشافيس المخضرم فوزينيا جدارته أمام إسبانيا في الجولة الأولى، حيث ارتفع عدد متابعيه على إنستغرام بشكل صاروخي من 40,000 إلى أكثر من 15 مليون خلال أيام.

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أبرز لاعبي السعودية والمدرب

كان القائد المخضرم سالم الدوسري رجل المباراة في ذلك الانتصار الشهير على الأرجنتين في 2022. ولا يزال الفائز مرتين بجائزة أفضل لاعب في آسيا محور هذا الفريق بفضل جودته الفنية من الجهة اليسرى. سيتحكم لاعب وسط القادسية البالغ من العمر 22 عاماً مصعب الجوير في إيقاع اللعب في قلب الوسط. يُعد الظهير الأيمن لنادي لانس سعود عبد الحميد اللاعب الوحيد في المنتخب السعودي الذي يلعب كرة القدم مع ناديه خارج البلاد. يخضع السعوديون لإشراف المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، الذي تم تعيينه بعقد يمتد حتى يوليو 2027، وتولى المهمة قبل البطولة بشهرين فقط.

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التشكيلة المتوقعة للرأس الأخضر

فوزينيا؛ موريرا، لوبيس، بورغيس، كابرال؛ بينا؛ مينديز، أركانجو، مونتيرو، رودريغيز؛ بينشيمول.

التشكيلة المتوقعة للسعودية

العويس؛ عبد الحميد، العمري، لاجامي، التمبكتي، الحربي؛ الجوير، الخيبري، الدوسري، الدوسري؛ البريكان.

قائمة الرأس الأخضر المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: فوزينيا (تشافيس)، مارسيو روزا (مونتانا)، سي جي دوس سانتوس (سان دييغو).

المدافعون: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Joao Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

لاعبو الوسط: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

المهاجمون: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir).

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تشكيلة السعودية المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

المدافعون: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, on loan from Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

لاعبو الوسط: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

المهاجمون: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

أخبار الفريق والتشكيلات

لم يُبلّغ مدرب الرأس الأخضر Bubista عن أي إصابات أو إيقافات قبل المباراة، ولم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة في هذه المرحلة. وبالنظر إلى أداء فريقه في دور المجموعات، من المتوقع أن يعلن Bubista عن تشكيلة مشابهة لتلك التي تعادلت مع أوروغواي وصمدت أمام إسبانيا. ستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لم يؤكد مدرب السعودية Georgios Donis تشكيلة أو يبلّغ عن أي مخاوف جديدة بشأن الإصابات. سيحتاج الفريق إلى إعادة التجمع بسرعة بعد الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا، وسيبحث Donis عن رد فعل من لاعبيه. سيتم تقديم المزيد من أخبار الفريق عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

كان الرأس الأخضر أحد أكثر الفرق ثباتًا في أداء دور المجموعات، حيث جمع تعادلين وثلاثة انتصارات عبر آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأحدث تعادلًا 2-2 مع أوروغواي في 21 يونيو، وهي مباراة عاد فيها من التأخر ليحصد نقطة. وقبل ذلك، فرض التعادل السلبي على إسبانيا في افتتاحه لكأس العالم في 15 يونيو. وفي المباريات الودية قبل البطولة، فاز على برمودا 3-0 وصربيا 3-0، وتعادل 1-1 مع فنلندا. عبر تلك المباريات الخمس، سجل الرأس الأخضر تسعة أهداف واستقبل ثلاثة، مع شباك نظيفة متتالية ضد إسبانيا والسنغال تؤكد تنظيمه الدفاعي.

سجل السعودية الأخير يجعل القراءة صعبة. أسفرت آخر خمس مباريات له عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكانت النتيجة الأحدث خسارة 4-0 أمام إسبانيا في 21 يونيو، وهي أثقل هزيمة له في دور المجموعات. وتعادل 1-1 مع أوروغواي في مباراته الافتتاحية في كأس العالم وفاز على بورتوريكو 3-0 في مباراة ودية قبل البطولة. الهزيمتان أمام إسبانيا والإكوادور، إلى جانب التعادل ضد السنغال، تمنحه إجمالي أربعة أهداف مسجلة وسبعة أهداف مستقبلة عبر سلسلة المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد مواجهات مباشرة مسجلة بين الرأس الأخضر والسعودية في مجموعة البيانات المقدمة. ستكون مواجهة دور المجموعات في كأس العالم في هيوستن الأولى بين البلدين.

الترتيب

في المجموعة H، يحتل الرأس الأخضر المركز الثالث وتأتي السعودية رابعة قبل الجولة الأخيرة من المباريات.