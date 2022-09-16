الرائد: نمتلك مستندات جديدة في احتجاجنا على مشاركة حمدالله

الرائد متمسك بالحصول على نقاط مباراة الاتحاد كاملة

كشف فهد المطوع رئيس نادي الرائد، عن عدم تراجع ناديه في مسألة الاحتجاج المقدم ضد مشاركة المغربي عبد الرزاق حمد الله في مباراة الاتحاد بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

لماذا طالب الرائد بنقاط مواجهة الاتحاد؟

الاتحاد حل ضيفًا على الرائد في البريدة واستطاع العودة إلى جدة بالنقاط الثلاثة بفضل هدف أحمد حجازي في الشوط الثاني من اللقاء.

Shahid Shahid

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وبدأ المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله المباراة بعد رفع الإيقاف عنه مؤقتًا حتى البت نهائيًا في شكوى النصر ضده بواسطة مركز التحكيم الرياضي السعودي.

الرائد في شكواه احتج في مشاركة حمدالله بحجة أنه موقوف وطالب باحتساب اللقاء لصالحه اعتباريًا، لكن القانوني أحمد الشيخي أكد عدم إمكانية حدوث ذلك أبدًا.

وبعدها تم رفض الاحتجاج الذي تقدم به نادي الرائد بشأن الحصول على نقاط المباراة كاملة.

ما هو رد رئيس الرائد على تلك القضية؟

المطوع أكد على أن القضية لم يتم إغلاقها من جانب نادي الرائد، مشيرًا إلى تمسك إدارة النادي بحقها في تلك القضية بقوة.

المطوع قال خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "الاحتجاج الآن منظور من الصعب التحدث عنه، ولكن أقول هذا حق من حقوق نادي الرائد أن ترفع احتجاج، وهو نفس حق لجميع الأندية أن تحتج".

واختتم رئيس الرائد تصريحاته قائلًا: "أريد أن أسأل لمن يفسر القضية، لماذا وضعت اللجان والمراكز، والاحتجاج ليس هدرًا للوقت أو المال، هو مجرد حق من حقوق النادي، ولدينا مستندات وإلى الآن الموضوع لم ينته".

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