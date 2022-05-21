الرائد × النصر

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تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

أمين بخاري

جلال الدين ماشاريبوف - منصور الشمري - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

عبد المجيد الصليهم - أنسيلمو

علي العوجامي - سامي النجعي - خالد الغنام

تاليسكا

تشكيل الرائد:

التشكيل| 4-3-3

إياجو هيريرين

عبدلله الشنقيطي - رينيه سانتوس - عبدلله مجرشي - محمد سالم

سلطان فرحان - أدواردو هنريكي

أحمد الزين - عوض خميس - محمد فوزير

كريم البركاوي

يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال ثاني الجدول، في حين أن الرائد يحتل المركز العاشر وفي جعبته 30 نقطة بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الرائد ضد النصر والتي تقام ضمن إطار مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي 2021/2022، وسيُلعب اللقاء على ستاد مدينة الملك عبدلله الرياضية.