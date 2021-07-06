الراعي الرسمي لبرشلونة يحتج ضد النادي بسبب عنصرية جريزمان وديمبيلي

ورطة جديدة أمام النادي الإسباني

هجوم عنيف من المؤسس المشارك لأحد الرعاة الرئيسيين لنادي برشلونة الإسباني، على ثنائي الفريق عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان.

الساعات القليلة الماضية، شهدت تسريبات لمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ليظهر ديمبيلي وجريزمان وهما يسخران من عمال فنيين آسيويين.

المقطع الذي تم تسريبه من عام 2019، تسبب في حالة غضب تجاه الثنائي، حيث تم اتهامهما بالعنصرية الواضحة، ليخرج كل منهما للاعتذار.

ولكن هذا لم يكن كافيًا لإقناع هيروشي ميكيتاني الشريك المؤسس لشركة "راكوتين" الراعية لبرشلونة، حيث انتقد الثنائي في بيان على موقع "تويتر".

وقال رجل الأعمال الياباني:"بصفتي راعيًا للنادي ومنظمًا لهذه المسابقة التي تمت وقتها، أنا آسف حقًا لأن لاعبي برشلونة تصرفوا بهذه الطريقة العنصرية".

وأضاف:"شركتنا وافقت على فلسلفة برشلونة لتكون راعية رسمية للنادي، لذلك فهذه التصرفات غير مقبولة في جميع الظروف وسنحتج رسميًا ضد النادي حيث ننتظر سماع موقفهم بشأن الأمر".

وكان الفيديو قد أظهر أن الفنيين كانوا يصلحون مشكلة في غرفة جريزمان وديمبيلي، بتواجد ثلاثة رجال يتحدثون حول شاشة تلفزيون بالغرفة.

وما ظهر في الفيديو هو صوت ديمبيلي الذي قال لجريزمان:"كل هذه الوجوه القبيحة فقط حتى نتمكن من لعب PES، ألا تخجل؟".

وتابع الفرنسي حديثه إلى مواطنه:"أي نوع من اللغة المتخلفة هذه؟ هل أنت متقدم في التكنولوجيا ببلدك أم لا؟".

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ورغم اعتذار ديمبيلي وجريزمان بشكل واضح تجاه هذه الواقعة، إلا أن الأمور يبدو أنها ستتطور خلال الأيام القليلة القادمة بعقوبة صارمة تجاه كل منهما.

وبالنظر إلى أن عنصرية الثنائي كانت موجهة تجاه عمال من اليابان، فيمكن أن يخسر برشلونة أحد أهم رعاته على الإطلاق في العام المقبل.

الحديث هنا عن شركة التجزئة اليابانية العملاقة "Rakuten" التي ترعى برشلونة منذ عام 2016 وتدفع سنويًا 64 مليون دولار.

عقد الشركة ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وبعد واقعة ديمبيلي وجريزمان، يبدو أن الأمور لن تكون على ما يرام أبدًا للنادي الكتالوني في هذا الصدد.