دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الراشد يفوز برئاسة لجنة المسابقات لدوري المحترفين

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عد منافسة شرسة مع كل من فيصل أبا الخيل ومحمد الدهش
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يستعد احمد الراشد لتولي مسؤولة لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودية استعداداً للموسم الجديد.

وجاء ذلك بعدما أبلغ مسلي آل معمر رئيس الرابطة، رؤساء الأندية اليوم الجمعة، باختيار الراشد بناء على ما أسفرت نتائج استمارات الترشيح.

الفوز بالمنصب جاء بعد منافسة شرسة مع كل من فيصل أبا الخيل ومحمد الدهش، قبل أن الراشد السباق في النهاية.

عملية الاختيار واجهتها العديد من المشاكل، كان أبرزها اعتراض رؤساء الأندية على آلية الاختيار من الأساس.

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ومن أبرز المعترضين على تلك العملية فهد المدلج رئيس الفيصلي، حيث طلب توسيع دائرة الترشيح أكثر من ذلك.

جدير بالذكر أن دوري المحترفين السعودي سيبدأ يوم الخميس 22 أغسطس القادم.

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