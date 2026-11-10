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Al Nassr Marino PusicGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

الرابطة تحسم الجدل.. حقيقة اعتراض النصر على موعد الكلاسيكو الجديد واشتراط موافقة مدرب الأهلي!

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توضيحات جديدة..

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كشف مصدر رسمي في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن حقائق مهمة للغاية؛ وذلك بعد الجدل المثار بشأن موعد كلاسيكو الأهلي والنصر، "المؤجل" من الجولة التاسعة.

الرابطة السعودية أعلنت إقامة كلاسيكو الأهلي والنصر، "المؤجل" من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن للمحترفين 2026-2027، يوم 20 نوفمبر الجاري، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.

وفي هذا السياق.. أوضح المصدر في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الموعد الجديد للكلاسيكو؛ تم بموافقة ممثلي الأهلي والنصر الذين حضروا اجتماع الرابطة، دون إبداء اعتراض من أي منهما.

وترددت أنباء في الساعات القليلة الماضية، عن أن النصر أبدى اعتراضًا على موعد الكلاسيكو؛ كما قيل إن المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي مارينو بوسيتش، هو الذي اختار موعد 20 نوفمبر 2026.

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وأكد المصدر أن الرابطة تتعامل مع ممثلي الأندية، بشكل طبيعي للغاية؛ نافيًا وجود محضر رسمي يتطلب موافقة المدربين، على مواعيد المباريات.

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* لماذا موعد 20 نوفمبر تحديدًا؟!

وعن موعد 20 نوفمبر تحديدًا.. أشار المصدر إلى أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أخذت في الحسبان ازدحام الروزنامة؛ بالإضافة إلى مراعاة مشاركة الأهلي والنصر في كأس السوبر المحلي خلال شهر ديسمبر القادم، وكذلك المباراة المؤجلة لـ"العالمي" أمام نادي الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا "النخبة".

وشدد المصدر على أن الرابطة راعت توفير نحو 4 أيام راحة لكل فريق بين المباريات؛ وذلك بعد تأجيل بطولة كأس آسيا 2027 رسميًا، وإعادة جدولة الروزنامة.

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جدير بالذكر أن الاتحاد القاري للعبة أعلن تأجيل بطولة كأس آسيا، التي كان مقررًا أن تستضيفها المملكة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027؛ لتقام في الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، على أن تُعرض المواعيد الجديدة على "فيفا" للحصول على موافقته.

بقلمأحمد فرهود

Senior Editor

أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.

ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.

وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.

كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.

لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.

أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.

بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.

لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.

وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".

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