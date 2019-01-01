الرائد يقترب من التعاقد مع عبد الله مجرشي

رغم اقتراب القصيمي من ضمه

اقترب نادي الرائد السعودي، من التعاقد بشكل رسمي مع عبد الله مجرشي لاعب وسط نظيره الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة.

مجرشي لم يتواجد في قائمة الأهلي، بالمعسكر التحضيري الذي يقيمه الفريق بالنمسا استعداداً للموسم الجديد.

وقرر اللاعب البقاء في جدة، من أجل حسم مصيره بشكل نهائي تمهيداً للرحيل عن صفوف النادي.

تقارير سعودية سبق وأكدت دخوله في مفاوضات جدية مع النادي القصيمي، وصلت لمراحلة متقدمة أوشكت على الانتهاء.

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ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة، مفاوضات مكثفة بين الرائد والأهلي لتحديد مصير مجرشي.

يذكر أن الرائد تعاقد أمس مع رائد الغامدي مهاجم الباطن لمدة 3 مواسم، بعد منافسة مع التعاون وضمك.