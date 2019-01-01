الرائد يختتم معسكره بهزيمة أولى أمام ميشيلين البلجيكي

الفريق القصيمي خاض ثلاثة لقاءات قبل لقاء اليوم ولم يُهزم في أيٍ منها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تلقى الرائد السعودي اليوم السبت، الهزيمة أمام ميشيلين البلجيكي بثنائية نظيفة، في ختام معسكره الخارجي ببلجيكا.

ويستعد الفريق القصيمي لاستهلال مشواره في دوري المحترفين بالموسم الجديد، حيث يلاقي اتحاد جدة في 23 من أغسطس الجاري.

الفريق القصيمي دخل اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد الرحيلي، عبد الله الفهد، دي سانتوس كانو، محمد الشريمي، محمد ريمان، سلطان الفرحان، أرنود ديوم، محمد فوزير، عبد الله المقرن، سلطان السوادي، ومحمد السهلي.

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ومع بداية الشوط الثاني، خرج ريمان والسهلي، ونزل جلال الداودي ورائد الغامدي بدلًا منهما.

واستقبلت مرمى الرائد الهدفين في الدقيقتين 38 من عمر الشوط الأول، و67 من المباراة.

يذكر أن الفريق القصيمي خاض ثلاث مباريات ودية قبل لقاء اليوم، أمام جينك البلجيكي وفاز 3-1، ثم هيلموند الهولندي وفاز 1-0، وأمام أندرلخت البلجيكي وتعادل 1-1.