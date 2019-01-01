أزمة في الحراس - الرائد يستعير حارس جينك البلجيكي ويهزمه وديًا

الفريق السعودي يخوض معسكره بنقص عددي في حراس مرماه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الرائد السعودي اليوم الثلاثاء، الفوز وديًا أمام جينك البلجيكي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، خلال اللقاء الودي الذي جمع بينهما في المعسكر الخارجي المقام ببلجيكا.

الرائد عانى من غياب تام لحراسه في المعسكر، ليضطر لاستعارة الحارس جاك إيرز من الفريق البلجيكي، ليخوض المباراة معه.

وجاء تشكيل الفريق السعودي بالكامل كالتالي:

جاك إيرز - محمد الشريمي - عبد الله الفهد - فيصل دارسي - محمد ريمان - جلال الداودي - سلطان الفرحان - عبد الله المقرن - محمد فوزير - محمد السهلي - سلطان السوادي.

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سجل أهداف الفريق السعودي المغربي جلال الداودي في الدقيقة 25 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، والكاميروني أرنود ديوم في الدقيقة 55، وأضاف الداودي الثالث من ضربة جزاء قبل نهاية اللقاء بـ15 دقيقة.

بينما سبق هذه الأهداف هدف الفريق البلجيكي مبكرًا في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

يذكر أن الجزائري عز الدين دوخه؛ حارس الرائد، من المقرر أن ينضم إلى معسكر الفريق الليلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها، نظرًا لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، بالإضافة إلى انضمام الحارس الوافد الجديد أحمد الرحيلي والناشئ مشاري سنيور، اللذين ينضمان غدًا الأربعاء.