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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

فيديو - فوز صعب للرائد على الحزم في الدوري السعودي

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بانجورا
الرائد يعود للانتصارات في الدوري السعودي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق فريق الرائد، فوزًا صعبًا على نظيره الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاد الرائد للفوز بعد تعادله أمام الأهلي في الجولة الـ12 وهزيمة قوية أمام النصر بـ4 أهداف نظيفة في الجولة الـ13 من الدوري.

واستطاع إسماعيل بانجورا، مهاجم الرائد في خطف الفوز لفريق في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، بإحرازه الهدف الوحيد بالمباراة.

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واستغل بانجورا تباطئ دفاعات الحزم وخطف الكرة وسددها في مرمى المنافس، ولكن تصدي الحارس لم ينجح في إبعادها عن الشباك.

وحاول الحزم في إحراز التعادل في الوقت الذي تبقى في المباراة، ولكن الرائد استطاع الخروج من المباراة بالثلاثة نقاط.

الرائد ارتفع رصيده إلى 15 نقطة في في المركز 11، بينما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقط في المركز الـ12.

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