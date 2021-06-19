الدومينو وخطة مبابي .. أزمة في ريال مدريد بسبب يوفيتش

النادي الإسباني يريد التخلص من اللاعب

مشكلة جديدة يواجهها نادي ريال مدريد الإسباني، بخصوص لاعبه لوكا يوفيتش المعار إلى صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

يوفيتش رحل عن ريال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عائدًا إلى فريقه السابق من أجل استعادة مستواه من جديد، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب.

هل يرحل يوفيتش عن ريال مدريد؟

النادي الإسباني يريد التخلص من المهاجم الصربي، من أجل توفير المزيد من الأموال لإعادة بناء الفريق بصفقات جديدة.

صحيفة "as" الإسبانية، كشفت عن وجود أزمة في ريال بسبب وجود السعر المناسب للتخلي عن يوفيتش، حيث تبدو المهمة غاية في التعقيد.

هبوط مستوى اللاعب على مدار الموسمين الماضيين، تسبب في انخفاض سعره بشكل ملحوظ مما يضع إدارة ريال في مأزق.

يوفيتش كلف ريال مبلغ 60 مليون يورو بعد انتقاله للفريق في 2019، بعد مستواه المبهر مع فرانكفورت وتسجيله 27 هدفًا في موسم واحد.

ومع ذلك فشل اللاعب مع ريال وخرج تمامًا من حسابات المدرب السابق زين الدين زيدان، ومن المتوقع عدم اعتماد كارلو أنشيلوتي عليه.

هل يسمح بيعه بضم مبابي؟

أشارت صحيفة "as" إلى أن الخطة الحالية هي توفير المزيد من السيولة من أجل التعاقد مع الحلم الأكبر وهو المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ريال مدريد يريد بيع يوفيتش مقابل 40 مليون يورو، لكن قيمته على موقع "ترانسفير ماركت" وصلت إلى 20 مليون يورو فقط وهنا تكمن المشكلة.

ما هو دور أندريه سيلفا في الصفقة؟

المهاجم البرتغالي تمكن من تسجيل 29 هدفًا وقام بتقديم 10 تمريرات حاسمة في 34 مباراة لعبها مع فرانكفورت الموسم الماضي.

العديد من التقارير الألمانية أكدت أن فرانكفورت سيقوم بشراء يوفيتش في حالة وجود العرض المناسب لبيع سيلفا هذا الموسم.

وخلال الأسابيع الأخيرة تبين أن النادي الألماني حدد مبلغ 40 مليون يورو لبيع اللاعب، وسط اهتمام من تشيلسي ومانشستر يونايتد دون التقدم بأي عروض ملموسة.

وهو ما يعني في النهاية، أن فرانكفورت عليه بيع سيلفا من أجل ضم يوفيتش، وبالتالي يحصل ريال على المال الكافي لتمويل صفقاته.

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