"""

هناك بعض البلدان التي يُنظر فيها إلى التأهل لكأس العالم لكرة القدم (فيفا) على أنه يكاد يكون مجرد إجراء شكلي. بالنسبة لمشجعي أمثال البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وفرنسا من بين عدد لا يُحصى من الآخرين، فإن من غير القابل للتفاوض أن تجتاز بلدانهم مراحل التصفيات بسهولة حتى تتاح لهم فرصة رفع الكأس عندما تنطلق البطولة الفعلية.

ومع ذلك، ليست كل الدول متساوية في هذا الصدد. ففي حين أن نخبة عالم كرة القدم تمتلك كل الموارد التي قد تحتاجها، فإن الكثير من المنتخبات حول العالم ببساطة لا تستطيع المنافسة على نفس أرضية اللعب، ومن المفهوم أنها لم تتمكن قط من الوصول إلى الحدث الرئيسي لفيفا. ثم هناك آخرون يملكون تاريخاً عظيماً لكن لسبب غريب لم يتمكنوا قط من التأهل لكأس العالم.

قبيل كأس العالم 2026، التي من المقرر أن تكون أكبر بطولة على الإطلاق للمنظمة، يلقي GOAL نظرة على البلدان التي لم تتمكن قط من تشريف المنافسة بحضورها.

قائمة البلدان التي لم تتأهل أبداً لكأس العالم

Getty Images

هناك عدد من البلدان التي تحاول التأهل لكأس العالم للرجال منذ وقت طويل، ومع ذلك لم تنجح أبداً. شاركت فنزويلا في حملات التصفيات منذ عام 1966 لكنها لا تزال الدولة الوحيدة في كونميبول التي لم تصل أبداً إلى البطولة الفعلية، بينما أنتجت فنلندا العديد من لاعبي كرة القدم المقبولين على مر السنين لكنها لم تتمكن قط من تجميع مشوار تصفيات قوي.

""""""

من المفترض أن يساعد التوسع إلى 48 فريقًا في كؤوس العالم عددًا من البلدان على كسر صيامها، لكن في الوقت الحالي لا تزال الكثير من المنتخبات عالية التصنيف تنتظر الظهور الأول لها. لقد أنتجت ألبانيا الكثير من اللاعبين المجتهدين والموهوبين على مر السنين لكنها لم يحالفها الحظ في التأهل، بينما كان كل من مالي وبوركينا فاسو غالبًا ضمن دائرة المنافسة في أفريقيا لكنهما لم يتمكنا من عبور خط النهاية. تحسنت جورجيا كثيرًا في السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى دور الـ16 في يورو 2024 قبل أن يطيح بها الفائزون في نهاية المطاف إسبانيا، وقد يساعد وجود نجم باريس سان جيرمان خفيتشا كفاراتسخيليا وحارس ليفربول جيورجي مامارداشفيلي كثيرًا في وصولهم إلى أكبر مسرح في كرة القدم في مرحلة ما في المستقبل.

هناك بعض البلدان التي ستعاني دائمًا من أجل الوصول إلى كأس العالم بسبب صغر عدد سكانها، لكن كوراساو، وهي دولة لا يزيد عدد سكانها على 156,000 نسمة، أثبتت مؤخرًا أن الحجم ليس كل شيء عندما صدمت عالم كرة القدم لتصل إلى بطولة 2026. مونتسرات هي أقل أعضاء الفيفا سكانًا في العالم إذ يعيش فيها ما بين 4,000 إلى 5,000 شخص، بينما تواجه جزر كوك تحديات لوجستية كبيرة لأن سكانها البالغ عددهم 17,000 موزعون على 2.2 مليون كيلومتر مربع من المحيط. وبينما تتمتع كل من سان مارينو وجبل طارق بعدد سكان أكبر يبلغ نحو 34,000 لكل منهما، فإنهما تتنافسان في تصفيات اليويفا في أوروبا وغالبًا ما تجد صعوبة في الفوز بمباراة واحدة فقط، ناهيك عن تجميع سلسلة نتائج تضع أيًا منهما في دائرة المنافسة الجدية.

البلد الاتحاد التأهل منذ ألبانيا UEFA 1966 ساموا الأمريكية OFC 2002 أندورا UEFA 2002 أنغيلا CONCACAF 2002 أرمينيا UEFA 1998 أروبا CONCACAF 1998 أذربيجان UEFA 1998 جزر البهاما CONCACAF 2002 البحرين AFC 1978 بنغلاديش AFC 1986 باربادوس CONCACAF 1986 بيلاروس UEFA 1998 بليز CONCACAF 1998 بنين CAF 1974 برمودا CONCACAF 1970 بوتان AFC 2018 بوركينا فاسو CAF 1978 بوروندي CAF 1994 كمبوديا AFC 1998 جزر كايمان CONCACAF 1998 جمهورية أفريقيا الوسطى CAF 2002 تشاد CAF 2002 جزر القمر CAF 2010 جزر كوك OFC 1998 قبرص UEFA 1962 جيبوتي CAF 2002 دومينيكا CONCACAF 1998 جمهورية الدومينيكان CONCACAF 1978 غينيا الاستوائية CAF 2002 إريتريا CAF 2002 إستونيا UEFA 1934 / 1994 إسواتيني CAF 1994 إثيوبيا CAF 1962 جزر فارو UEFA 1994 فيجي OFC 1982 فنلندا UEFA 1938 الغابون CAF 1990 جورجيا UEFA 1998 جبل طارق UEFA 2018 غرينادا CONCACAF 1982 غواتيمالا CONCACAF 1958 غينيا CAF 1974 غيانا CONCACAF 1978 الهند AFC 1954 كازاخستان UEFA 1998 كينيا CAF 1974 كوسوفو* UEFA 2018 قيرغيزستان AFC 1998 لاتفيا UEFA 1938 / 1994 لبنان AFC 1994 ليسوتو CAF 1974 ليبيريا CAF 1966 ليبيا CAF 1970 ليختنشتاين UEFA 1994 ليتوانيا UEFA 1934 / 1994 لوكسمبورغ UEFA 1934 مدغشقر CAF 1972 مالاوي CAF 1978 ماليزيا AFC 1974 مالي CAF 2002 مالطا UEFA 1974 موريشيوس CAF 1974 مولدوفا UEFA 1998 الجبل الأسود UEFA 2010 مونتسرات CONCACAF 2002 موزمبيق CAF 1982 ميانمار AFC 2010 ناميبيا CAF 1994 كاليدونيا الجديدة OFC 2006 نيكاراغوا CONCACAF 1994 النيجر CAF 1978 مقدونيا الشمالية UEFA 1996 عُمان AFC 1986 باكستان AFC 1990 فلسطين AFC 2002 بابوا غينيا الجديدة OFC 1998 الفلبين AFC 1998 بورتوريكو CONCACAF 1974 رواندا CAF 1998 سانت كيتس ونيفيس CONCACAF 1998 سانت لوسيا CONCACAF 1994 سانت فنسنت والغرينادين CONCACAF 1994 ساموا OFC 1994 سان مارينو UEFA 1994 ساو تومي وبرينسيبي CAF 2002 سيشل CAF 2002 سنغافورة AFC 1978 جزر سليمان OFC 1994 جنوب السودان CAF 2018 السودان CAF 1958 سورينام CONCACAF 1962 تاهيتي OFC 1994 طاجيكستان AFC 1998 تنزانيا CAF 1974 تايلاند AFC 1974 تونغا OFC 1998 تركمانستان AFC 1998 جزر توركس وكايكوس CONCACAF 2002 جزر العذراء الأمريكية CONCACAF 2002 أوغندا CAF 1978 فانواتو OFC 1994 فنزويلا CONMEBOL 1966 فيتنام AFC 1994 اليمن AFC 1986 / 1994

""""""""""""

*لا يزال بإمكان كوسوفو التأهل عبر الملحق.

ما هي أكبر الدول التي لم تتأهل أبداً إلى كأس العالم؟

Getty Images

عدد من الدول ذات الكثافة السكانية الهائلة لم تشارك أبداً في كأس العالم للرجال. وبعدد سكان يبلغ حوالي 1.46 مليار نسمة، تُعد الهند أكبر دولة. كانت الدولة الآسيوية قد تأهلت إلى كأس العالم 1950 افتراضياً بعد انسحاب دول من المنطقة نفسها، لكن تكاليف السفر وتفضيل الذهاب إلى الألعاب الأولمبية بدلاً من ذلك جعلاها تنسحب. كما أن باكستان لديها أيضاً عدد سكان ضخم يبلغ 255 مليون نسمة، لكن، مثل الهند، تظل كرة القدم الرياضة الثانوية بعد الكريكيت ولم تحتل أبداً مرتبة أعلى من 141 عالمياً.

وضعت إندونيسيا النجم الهولندي باتريك كلويفرت مسؤولاً عنها بينما حاولت الوصول إلى كأس العالم 2026، لكنها سقطت في الدور الرابع من تصفيات الاتحاد الآسيوي. كانت البلاد قد شاركت سابقاً باسم جزر الهند الشرقية الهولندية في عام 1938 كمستعمرة لهولندا، لكن دولة إندونيسيا الحديثة لم تظهر أبداً في كأس العالم.

بنغلاديش دولة أخرى لديها متابعة كبيرة لكرة القدم، لكن نمور البنغال لم يتجاوزوا أبداً أدوار التصفيات. في أفريقيا، تُعد إثيوبيا من رواد كرة القدم في المنطقة باعتبارها واحدة من أوائل الدول التي شاركت في النسخة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية عام 1957، وفازت بالبطولة لاحقاً في عام 1962، لكن أقرب ما وصلوا إليه هو خسارة مواجهة ملحق بنتيجة 4-1 أمام نيجيريا من أجل كأس العالم 2014.

شهدت الفلبين نمواً حديثاً في الدعم لكرة القدم، لكن كرة السلة والملاكمة تظلان الرياضتين الرائدتين في البلاد ولم تتحقق بعد مشاركة في كأس العالم، بينما تفتخر فيتنام بعدد سكان يبلغ 101 مليون نسمة لكن أقرب ما وصلوا إليه هو الدور الثالث من التصفيات الآسيوية في 2022.

""""""

الأمل لدى العديد من الدول هو أن يجعل النظام الموسّع التأهل لكأس العالم أسهل في المستقبل. أمثال فنلندا وفنزويلا سيصلون بالتأكيد إلى الحدث العالمي في مرحلة ما، ولكن بالنسبة لدول أخرى فهو للأسف حلم بعيد المنال غير واقعي بسبب مواردها المحدودة للغاية.

"""