الدول التي لم تتأهل قط لكأس العالم لكرة القدم

أكبر الدول على كوكب الأرض التي لم تتأهل قط لكأس العالم لكرة القدم للرجال التابعة للفيفا

هناك بعض البلدان التي يُنظر فيها إلى التأهل لكأس العالم لكرة القدم (فيفا) على أنه يكاد يكون مجرد إجراء شكلي. بالنسبة لمشجعي أمثال البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وفرنسا من بين عدد لا يُحصى من الآخرين، فإن من غير القابل للتفاوض أن تجتاز بلدانهم مراحل التصفيات بسهولة حتى تتاح لهم فرصة رفع الكأس عندما تنطلق البطولة الفعلية.

ومع ذلك، ليست كل الدول متساوية في هذا الصدد. ففي حين أن نخبة عالم كرة القدم تمتلك كل الموارد التي قد تحتاجها، فإن الكثير من المنتخبات حول العالم ببساطة لا تستطيع المنافسة على نفس أرضية اللعب، ومن المفهوم أنها لم تتمكن قط من الوصول إلى الحدث الرئيسي لفيفا. ثم هناك آخرون يملكون تاريخاً عظيماً لكن لسبب غريب لم يتمكنوا قط من التأهل لكأس العالم. 

قبيل كأس العالم 2026، التي من المقرر أن تكون أكبر بطولة على الإطلاق للمنظمة، يلقي GOAL نظرة على البلدان التي لم تتمكن قط من تشريف المنافسة بحضورها.

قائمة البلدان التي لم تتأهل أبداً لكأس العالم

هناك عدد من البلدان التي تحاول التأهل لكأس العالم للرجال منذ وقت طويل، ومع ذلك لم تنجح أبداً. شاركت فنزويلا في حملات التصفيات منذ عام 1966 لكنها لا تزال الدولة الوحيدة في كونميبول التي لم تصل أبداً إلى البطولة الفعلية، بينما أنتجت فنلندا العديد من لاعبي كرة القدم المقبولين على مر السنين لكنها لم تتمكن قط من تجميع مشوار تصفيات قوي.

من المفترض أن يساعد التوسع إلى 48 فريقًا في كؤوس العالم عددًا من البلدان على كسر صيامها، لكن في الوقت الحالي لا تزال الكثير من المنتخبات عالية التصنيف تنتظر الظهور الأول لها. لقد أنتجت ألبانيا الكثير من اللاعبين المجتهدين والموهوبين على مر السنين لكنها لم يحالفها الحظ في التأهل، بينما كان كل من مالي وبوركينا فاسو غالبًا ضمن دائرة المنافسة في أفريقيا لكنهما لم يتمكنا من عبور خط النهاية. تحسنت جورجيا كثيرًا في السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى دور الـ16 في يورو 2024 قبل أن يطيح بها الفائزون في نهاية المطاف إسبانيا، وقد يساعد وجود نجم باريس سان جيرمان خفيتشا كفاراتسخيليا وحارس ليفربول جيورجي مامارداشفيلي كثيرًا في وصولهم إلى أكبر مسرح في كرة القدم في مرحلة ما في المستقبل.

هناك بعض البلدان التي ستعاني دائمًا من أجل الوصول إلى كأس العالم بسبب صغر عدد سكانها، لكن كوراساو، وهي دولة لا يزيد عدد سكانها على 156,000 نسمة، أثبتت مؤخرًا أن الحجم ليس كل شيء عندما صدمت عالم كرة القدم لتصل إلى بطولة 2026. مونتسرات هي أقل أعضاء الفيفا سكانًا في العالم إذ يعيش فيها ما بين 4,000 إلى 5,000 شخص، بينما تواجه جزر كوك تحديات لوجستية كبيرة لأن سكانها البالغ عددهم 17,000 موزعون على 2.2 مليون كيلومتر مربع من المحيط. وبينما تتمتع كل من سان مارينو وجبل طارق بعدد سكان أكبر يبلغ نحو 34,000 لكل منهما، فإنهما تتنافسان في تصفيات اليويفا في أوروبا وغالبًا ما تجد صعوبة في الفوز بمباراة واحدة فقط، ناهيك عن تجميع سلسلة نتائج تضع أيًا منهما في دائرة المنافسة الجدية.

البلدالاتحاد التأهل منذ
ألبانياUEFA1966
ساموا الأمريكيةOFC2002
أندوراUEFA2002
أنغيلاCONCACAF2002
أرمينياUEFA1998
أروباCONCACAF1998
أذربيجانUEFA1998
جزر البهاماCONCACAF2002
البحرينAFC1978
بنغلاديشAFC1986
باربادوسCONCACAF1986
بيلاروسUEFA1998
بليزCONCACAF1998
بنينCAF1974
برموداCONCACAF1970
بوتانAFC2018
بوركينا فاسوCAF1978
بورونديCAF1994
كمبودياAFC1998
جزر كايمانCONCACAF1998
جمهورية أفريقيا الوسطىCAF2002
تشادCAF2002
جزر القمرCAF2010
جزر كوكOFC1998
قبرصUEFA1962
جيبوتيCAF2002
دومينيكاCONCACAF1998
جمهورية الدومينيكانCONCACAF1978
غينيا الاستوائيةCAF2002
إريترياCAF2002
إستونياUEFA1934 / 1994
إسواتينيCAF1994
إثيوبياCAF1962
جزر فاروUEFA1994
فيجيOFC1982
فنلنداUEFA1938
الغابونCAF1990
جورجياUEFA1998
جبل طارقUEFA2018
غريناداCONCACAF1982
غواتيمالاCONCACAF1958
غينياCAF1974
غياناCONCACAF1978
الهندAFC1954
كازاخستانUEFA1998
كينياCAF1974
كوسوفو*UEFA2018
قيرغيزستانAFC1998
لاتفياUEFA1938 / 1994
لبنانAFC1994
ليسوتوCAF1974
ليبيرياCAF1966
ليبياCAF1970
ليختنشتاينUEFA1994
ليتوانياUEFA1934 / 1994
لوكسمبورغUEFA1934
مدغشقرCAF1972
مالاويCAF1978
ماليزياAFC1974
ماليCAF2002
مالطاUEFA1974
موريشيوسCAF1974
مولدوفاUEFA1998
الجبل الأسودUEFA2010
مونتسراتCONCACAF2002
موزمبيقCAF1982
ميانمارAFC2010
ناميبياCAF1994
كاليدونيا الجديدةOFC2006
نيكاراغواCONCACAF1994
النيجرCAF1978
مقدونيا الشماليةUEFA1996
عُمانAFC1986
باكستانAFC1990
فلسطينAFC2002
بابوا غينيا الجديدةOFC1998
الفلبينAFC1998
بورتوريكوCONCACAF1974
روانداCAF1998
سانت كيتس ونيفيسCONCACAF1998
سانت لوسياCONCACAF1994
سانت فنسنت والغرينادينCONCACAF1994
سامواOFC1994
سان مارينوUEFA1994
ساو تومي وبرينسيبيCAF2002
سيشلCAF2002
سنغافورةAFC1978
جزر سليمانOFC1994
جنوب السودانCAF2018
السودانCAF1958
سورينامCONCACAF1962
تاهيتيOFC1994
طاجيكستانAFC1998
تنزانياCAF1974
تايلاندAFC1974
تونغاOFC1998
تركمانستانAFC1998
جزر توركس وكايكوسCONCACAF2002
جزر العذراء الأمريكيةCONCACAF2002
أوغنداCAF1978
فانواتوOFC1994
فنزويلاCONMEBOL1966
فيتنامAFC1994
اليمنAFC1986 / 1994
*لا يزال بإمكان كوسوفو التأهل عبر الملحق. 

ما هي أكبر الدول التي لم تتأهل أبداً إلى كأس العالم؟

عدد من الدول ذات الكثافة السكانية الهائلة لم تشارك أبداً في كأس العالم للرجال. وبعدد سكان يبلغ حوالي 1.46 مليار نسمة، تُعد الهند أكبر دولة. كانت الدولة الآسيوية قد تأهلت إلى كأس العالم 1950 افتراضياً بعد انسحاب دول من المنطقة نفسها، لكن تكاليف السفر وتفضيل الذهاب إلى الألعاب الأولمبية بدلاً من ذلك جعلاها تنسحب. كما أن باكستان لديها أيضاً عدد سكان ضخم يبلغ 255 مليون نسمة، لكن، مثل الهند، تظل كرة القدم الرياضة الثانوية بعد الكريكيت ولم تحتل أبداً مرتبة أعلى من 141 عالمياً.

وضعت إندونيسيا النجم الهولندي باتريك كلويفرت مسؤولاً عنها بينما حاولت الوصول إلى كأس العالم 2026، لكنها سقطت في الدور الرابع من تصفيات الاتحاد الآسيوي. كانت البلاد قد شاركت سابقاً باسم جزر الهند الشرقية الهولندية في عام 1938 كمستعمرة لهولندا، لكن دولة إندونيسيا الحديثة لم تظهر أبداً في كأس العالم.

بنغلاديش دولة أخرى لديها متابعة كبيرة لكرة القدم، لكن نمور البنغال لم يتجاوزوا أبداً أدوار التصفيات. في أفريقيا، تُعد إثيوبيا من رواد كرة القدم في المنطقة باعتبارها واحدة من أوائل الدول التي شاركت في النسخة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية عام 1957، وفازت بالبطولة لاحقاً في عام 1962، لكن أقرب ما وصلوا إليه هو خسارة مواجهة ملحق بنتيجة 4-1 أمام نيجيريا من أجل كأس العالم 2014.

شهدت الفلبين نمواً حديثاً في الدعم لكرة القدم، لكن كرة السلة والملاكمة تظلان الرياضتين الرائدتين في البلاد ولم تتحقق بعد مشاركة في كأس العالم، بينما تفتخر فيتنام بعدد سكان يبلغ 101 مليون نسمة لكن  أقرب ما وصلوا إليه هو الدور الثالث من التصفيات الآسيوية في 2022.

الأمل لدى العديد من الدول هو أن يجعل النظام الموسّع التأهل لكأس العالم أسهل في المستقبل. أمثال فنلندا وفنزويلا سيصلون بالتأكيد إلى الحدث العالمي في مرحلة ما، ولكن بالنسبة لدول أخرى فهو للأسف حلم بعيد المنال غير واقعي بسبب مواردها المحدودة للغاية.

