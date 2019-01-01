الدوسري يوافق على التجديد لـ 3 سنوات مع الهلال

الهلال ينجح في الحفاظ على خدمات الدوسري رغم العرض التركي

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كشفت مصادر صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي أن سالم الدوسري قد وافق على تجديد عقده مع الفريق لثلاثة سنوات.

وكان عقد الدوسري قد اقترب من نهايته، مما زاد من الشائعات حول إمكانية رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وزادت هذه الشائعات مع وصول عرض مغرٍ من نادٍ تركي مقابل راتب يفوق الراتب الذي يتقاضاه الدوسري حاليًا مع الزعيم.

وكان الهلال قد دخل في أزمة بسبب قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتحديد 7 أجانب فقط بحدٍ أقصى في أي فريق يشارك في الدوري المحلي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

وجاء ذلك بسبب الأزمة التي حدثت مع عمر عبد الرحمن اللاعب الإماراتي، والذي اعتذر للإدارة عما بدر منه، وطالبت الجماهير بقبول اعتذاره واعتماده ضمن المحترفين السبعة.

وفي سياق متصل، عرضت إدارة الزعيم على الدوسري عقد لثلاثة سنوات، وأفادت المصادر الأولية لصحيفة الشرق الأوسط أن اللاعب قد وافق بالفعل على العرض.

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يذكر أن بعثة الهلال قد عادت مساء أمس من النمسا، وسيواصل اللاعبون التدريبات يوم الإثنين المقبل استعدادًا للموسم الجديد.