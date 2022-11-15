الدوسري بالرقم 10 .. الكشف عن أرقام المنتخب السعودي في كأس العالم

فيفا أعلن عن القائمة النهائية للأخضر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن القوائم النهائية للمنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم قطر 2022، وقد حمل الإعلان كذلك الأرقام الخاصة بقمصان اللاعبين خلال البطولة.

وفيما يخص المنتخب السعودي، واصل النجم سالم الدوسري حمل القميص بالرقم 10 فيما سيظهر فراس البريكان بالقميص رقم 9 وزميله صالح الشهري بالرقم 11، فيما سيحمل القائد سلمان الفرج الرقم 7.

على صعيد حراس المرمى، حمل محمد الربيعي حارس مرمى الأهلي الرقم 1 فيما الحارس الأساسي محمد العويس سيظهر بالقميص رقم 21، وزميلهما الثالث نواف العقيدي بالرقم 22.

الرقم 26 وهو آخر الأرقام مُنح للاعب الوسط رياض شراحيلي فيما حصل سعود عبد الحميد على الرقم 12 ومحمد البريك على 6 وياسر الشهراني على 13 ونجم النصر سلطان الغنام على الرقم 2.

ارقام لاعبي المنتخب السعودي في المونديال #كأس_العالم_قطر_2022 .. 🦅💚 pic.twitter.com/EInlpFl51I — وليد سعيد (@Rabanalsafena) November 15, 2022

الأخضر سيُواجه كرواتيا وديًا يوم غدٍ الأربعاء ومن ثم سيتوجه إلى قطر لبدء مشواره في كأس العالم 2022، حيث أوقعته القرعة في مجموعة واحدة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.