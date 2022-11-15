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الدوسري بالرقم 10 .. الكشف عن أرقام المنتخب السعودي في كأس العالم

تامر أبو سيدو
2:34 م غرينتش+2 15‏/11‏/2022
salem al dawsari - saudi arabia
فيفا أعلن عن القائمة النهائية للأخضر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن القوائم النهائية للمنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم قطر 2022، وقد حمل الإعلان كذلك الأرقام الخاصة بقمصان اللاعبين خلال البطولة.

وفيما يخص المنتخب السعودي، واصل النجم سالم الدوسري حمل القميص بالرقم 10 فيما سيظهر فراس البريكان بالقميص رقم 9 وزميله صالح الشهري بالرقم 11، فيما سيحمل القائد سلمان الفرج الرقم 7.

على صعيد حراس المرمى، حمل محمد الربيعي حارس مرمى الأهلي الرقم 1 فيما الحارس الأساسي محمد العويس سيظهر بالقميص رقم 21، وزميلهما الثالث نواف العقيدي بالرقم 22.

الرقم 26 وهو آخر الأرقام مُنح للاعب الوسط رياض شراحيلي فيما حصل سعود عبد الحميد على الرقم 12 ومحمد البريك على 6 وياسر الشهراني على 13 ونجم النصر سلطان الغنام على الرقم 2.

الأخضر سيُواجه كرواتيا وديًا يوم غدٍ الأربعاء ومن ثم سيتوجه إلى قطر لبدء مشواره في كأس العالم 2022، حيث أوقعته القرعة في مجموعة واحدة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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