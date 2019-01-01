الدوسري: اليابان خطفت الفوز من فرصة واحدة

اليابان تطيح بالسعودية من دور الـ16 بكأس آسيا

فيسبوك تويتر عبده الليثي

سالم الدوسري، لاعب المنتخب السعودي، عن خروج الأخضر من كأس الأمم الآسيوية أمام اليابان من دور الـ16 من البطولة.

وتلقى المنتخب السعودي هزيمة صعبة أمام اليابان بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين بالإمارات العربية المتحدة.

وقال الدوسري في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "الهزيمة أمام اليابان مسئولية جميع اللاعبين، مثل حالة الفوز أيضًا يتحملها الجميع". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف : "سيطرنا على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة، وكنا الأفضل ولكن اليابان نجح في استغلال فرصة واحدة وخطف الفوز".

واختتم الدوسري قائلًا: "قدمنا كل ما لدينا لتحقيق العودة إلى المباراة، ولكن لم نتمكن من ذلك، وكنا نلعب من أجل الشعار الأغلى".

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ويواجه المنتخب الياباني نظيره فيتنام، ضمن مباريات دور الـ8 من كأس الأمم الآسيوية، حيث تأهل الأخير على حساب الأردن.